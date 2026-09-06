Veintiséis adelantamientos para una de las victorias más increíbles de la historia de la F1. Andrea Kimi Antonelli escribió otra página excepcional de su temporada 2026 al ganar el GP de Italia saliendo desde el fondo de la parrilla.





Kimi Antonelli, con Mercedes, triunfa en el Gran Premio de Italia en Monza, 60 años después de Scarfiotti, 60 años después de la última vez de un italiano. Kimi grita de alegría y se emociona al cruzar la meta: "Me parece un sueño, es una locura". El piloto italiano de 20 años amplía su ventaja al frente de la clasificación del Mundial.



