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Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
Traducido por

España, imparable: póker a Croacia con doblete de Yamal

España vs Croacia
España
Croacia
UEFA Nations League A

Segunda jornada de la Nations League

En la segunda jornada de la Nations League, la España campeona de Europa y del Mundo vence por 4-1 a Croacia en Sevilla, firmando su 40º partido consecutivo sin derrotas. Para España marcaron Yamal (doblete), Pubill y Nico Williams, mientras que para los croatas empató momentáneamente Beljo. Sobre todo en la primera parte, España es imparable y por momentos juega un fútbol exquisito. La segunda mitad es más equilibrada, pero las acciones de los españoles amplían igualmente la diferencia. En el tramo final del partido también entra al campo Modric, cuya entrada es aplaudida a rabiar por el público del Sánchez-Pizjuán.


En la primera jornada del Grupo 3 de la Liga A, España había ganado en casa de Inglaterra por 3-2, mientras que Croacia había vencido por 2-1 a la República Checa. Esta noche, también a las 20:45, se jugó además República Checa-Inglaterra 0-2. La clasificación, después de dos jornadas, queda así: España 6 puntos, Inglaterra y Croacia 3, República Checa 0.


ESPAÑA-CROACIA 4-1

GOLEADORES: 2' Yamal (E), 28' Beljo (C), 31' Pubill (E), 63' Yamal (E), 89' Nico Williams (E)


  • LOS OBJETIVOS

    89' - Doble recorte de Nico Williams y luego disparo con el interior de la derecha que se cuela junto al segundo palo


    63' - Yamal, asistido por Pedri, chuta al primer palo y vuelve a sorprender al no exento de culpa Livakovic


    31' - Reacción de España con Yamal desde la derecha, balón al área para la incorporación de Pubill, que marca de cabeza


    28' - De nuevo desde la izquierda llega el gol de Croacia: el centro es de Perisic, el cabezazo ganador es de Beljo


    2' - Tras una acción de Cucurella por la izquierda, culminada por Fermin Lopez, Yamal no falla ante Livakovic. España ya está por delante

  • LA FICHA DEL PARTIDO

    ESPAÑA-CROACIA 4-1

    GOLES: 2' Yamal (E), 28' Beljo (C), 31' Pubill (E), 63' Yamal (E), 89' Nico Williams (E)


    ESPAÑA (4-2-3-1): Unai Simon; Pubill, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Zubimendi (72' Rodri), Fabian Ruiz (57' Pedri); Yamal (68' Munoz), Oyarzabal, Baena (68' Williams), Fermin Lopez (57' Merino). Ct. De La Fuente


    CROACIA (4-2-3-1): Livakovic; Smolcic, Pongracic (46' Vuskovic), Sutalo, Gvardiol; Misic, Kovacic (60' Mario Pasalic); Marco Pasalic, Sucic (81' Modric), Perisic (72' Ivanovic); Beljo (60' Budimir). Ct. Bilic


    EXPULSADOS:

    AMONESTADOS: Pongracic (C), Sucic (C), Baena (E), Pasalic (C), Misic (C)



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