España, De la Fuente: «A Messi no se le puede marcar individualmente»

Era mayo de 2004, en los octavos de final de la Copa del Rey Sub-19 entre Barcelona y Sevilla. En el banquillo andaluz estaba De la Fuente, que decidió marcar al joven Leo Messi, de 17 años. «Me dijeron que lo vigilara, así que le puse un marcador. Hasta el minuto 75 todo iba 0-0, pero su marcador vio la amarilla, lo cambié y modifiqué la estrategia».





La decisión resultó fatal: Messi marcó cuatro goles en 22 minutos y dio la victoria al Barcelona. Un anticipo del fenómeno que haría historia en el fútbol.





Más de veinte años después, De la Fuente ha asegurado que España no usará marcaje individual. La lección quedó grabada.