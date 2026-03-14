Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Italy v Argentina - Finalissima 2022Getty Images Sport

Traducido por

España-Argentina: ¿se disputará la gran final en Milán? San Siro solo tiene un rival

Queda por determinar la sede del partido entre los campeones de Europa y los campeones de Sudamérica

España-Argentina: la gran final entre los campeones de Europa y los de Sudamérica (además de campeones del mundo) podría disputarse en Milán. De hecho, San Siro se postula como sede ideal para el partido del viernes 27 de marzo.

La sede original era Catar, escenario precisamente de la final del Mundial de 2022 que ganó Argentina, pero debido a la guerra en curso en Oriente Medio, la FIFA se ve obligada a buscar una nueva solución. En los últimos días, la opción de reserva número uno parecía ser el Santiago Bernabéu de Madrid, pero la Conmebol preferiría un campo neutral para evitar que la Argentina de Scaloni tenga que jugar fuera de casa.

  • MILÁN O LISBOA

    Según informa La Gazzetta dello Sport, aún no hay nada oficial ni definitivo, pero solo hay dos opciones sobre la mesa: Milán o Lisboa. La capital de Portugal es perfecta también desde el punto de vista logístico (allí se organizaron las Finales de la Champions en 2020 tras el confinamiento por la COVID), pero el encanto de San Siro sigue siendo inigualable y la excelente acogida de la ceremonia de inauguración de Milán-Cortina podría inclinar la balanza. 

    • Anuncios
0