España-Argentina: ¿se disputará la gran final en Milán? San Siro solo tiene un rival

España-Argentina: la gran final entre los campeones de Europa y los de Sudamérica (además de campeones del mundo) podría disputarse en Milán. De hecho, San Siro se postula como sede ideal para el partido del viernes 27 de marzo.

La sede original era Catar, escenario precisamente de la final del Mundial de 2022 que ganó Argentina, pero debido a la guerra en curso en Oriente Medio, la FIFA se ve obligada a buscar una nueva solución. En los últimos días, la opción de reserva número uno parecía ser el Santiago Bernabéu de Madrid, pero la Conmebol preferiría un campo neutral para evitar que la Argentina de Scaloni tenga que jugar fuera de casa.