«¡Es un monstruo!»: Harry Kane elogia a Erling Haaland y rechaza las comparaciones

En declaraciones a Nettavisen antes de los cuartos de final, Kane explicó por qué no cree que las comparaciones con Haaland tengan sentido. Aunque ambos son goleadores, afirmó que sus responsabilidades en el campo son muy distintas.

«Es una pregunta imposible para mí. Somos jugadores muy distintos. Sí, somos delanteros, pero, en realidad, ocupamos posiciones casi diferentes», explicó Kane.

«Erling ha estado increíble y sus estadísticas goleadoras son fantásticas. Físicamente es una máquina, es un monstruo, y su definición está al más alto nivel. Sus estadísticas goleadoras hablan por sí solas.

«Aunque marque los mismos goles, quizá me guste tocar más el balón, participar más en el juego y asociarme. También puedo jugar de «nueve» puro. No creo que debamos compararnos».