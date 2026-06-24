¿Es Caio Henrique la solución a uno de los mayores problemas del Ajax?

La mayoría de los aficionados del Ajax coincidían en que hacía falta un nuevo lateral izquierdo, tanto durante la temporada como, sobre todo, después de ella. Parece que Cruijff está haciendo caso ahora a esas voces críticas. Solo queda esperar a que se haga oficial el fichaje. Pero, ¿quién es en realidad este experimentado brasileño?

Nacido en Santos, Brasil, este lateral se formó en el mismo club que Pelé y Neymar. A los 20 años lo fichó el Atlético de Madrid, pero no logró consolidarse.

Lo cedieron varias veces a equipos brasileños, como Paraná, Fluminense y Grêmio. Su gran oportunidad llegó en 2014, cuando el AS Mónaco lo fichó.

Llegó al Principado en 2020 procedente del Atlético de Madrid, con el que solo jugó un partido oficial. El Mónaco pagó unos ocho millones de euros por él y acertó: en 211 encuentros como lateral dio 41 asistencias y marcó tres goles.

Debutó con la selección en septiembre de 2023, jugó la eliminatoria y algunos amistosos, pero una lesión en marzo lo marginó de la Copa América y de los planes de Carlo Ancelotti.



