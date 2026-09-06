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El Wydad pone fin oficialmente a la historia de Ziyech

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Interés brasileño abre la puerta a las especulaciones sobre el futuro de la estrella marroquí

El club marroquí Wydad puso fin este domingo a su vínculo con la estrella Hakim Ziyech, al anunciar oficialmente la rescisión del contrato del jugador de mutuo acuerdo.

De este modo, concluye la experiencia de Ziyech con el conjunto rojo tras un breve periodo que, en sus últimos capítulos, estuvo marcado por una amplia polémica y desavenencias con la directiva del club, presidida por Brahim El Asri.

  • El Wydad de Casablanca se despide de Ziyech

    El Wydad confirmó en un comunicado oficial a través de su página de Facebook que ambas partes llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato de mutuo acuerdo, agradeciendo a Ziyech el periodo que pasó con el equipo.

    El club señaló en su mensaje: "A veces, algunas historias son más cortas de lo que deseamos, pero dejan una huella imborrable", en alusión a lo breve de la etapa del jugador y a que no continuó de la forma que anhelaba la afición del Wydad.

    El club explicó que el hecho de que Ziyech vistiera la camiseta del Wydad seguirá siendo "un momento especial", subrayando que su presencia en el equipo continuará formando parte de una historia inolvidable.

    Y añadió: "Fuiste uno de los nuestros, y siempre seguirás siendo parte de la familia del Wydad Athletic".

    El Wydad cerró su mensaje deseándole al jugador acierto y éxito en su próxima trayectoria, diciendo: "Desde el Wydad de la nación, te decimos gracias por cada momento en el que llevaste la camiseta del club, y te deseamos todo el acierto y el éxito en tu próxima trayectoria, dentro y fuera del terreno de juego".


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    • Anuncios

  • Botafogo a la espera: Ait Menna se despide de su gran fichaje

    La salida de Ziyech del Wydad se produce mientras su futuro sigue abierto a varias posibilidades, ante el interés de clubes extranjeros por hacerse con sus servicios durante el actual periodo de fichajes, entre los que destacan el Botafogo brasileño y el Al Ittihad libio, según varios informes.

    Por su parte, Hicham Aït Menna, expresidente del Wydad que estuvo detrás de la contratación de Ziyech durante su mandato, quiso despedir al jugador publicando una foto de ambos a través de su cuenta de Instagram.


    Aït Menna comentó sobre la foto: «Llegaste como una estrella y te marchas como una estrella. Gracias por tu lealtad, tu profesionalidad y tu compromiso con el Wydad hasta el final. Lo fuiste y lo sigues siendo».

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