El tiempo que estará de baja es impactante: El Kaabi se somete a una cirugía exitosa

La estrella marroquí Ayoub El Kaabi, delantero del club griego Olympiacos, fue sometida la mañana de este domingo a una intervención quirúrgica que resultó exitosa, para tratar su lesión de fractura en la pierna izquierda.

En el minuto 43 del partido entre el Olympiacos y el Volos, correspondiente a la tercera jornada de la liga griega, disputado el sábado, El Kaabi intentaba llegar al balón antes que el portero, cuando este último se lanzó sobre la pelota con gran fuerza y golpeó al jugador marroquí, provocándole una escalofriante lesión por la potencia del choque.

El Kaabi se dolió intensamente, lo que provocó el pánico de todos los presentes en el estadio, antes de la entrada de los médicos, para luego ser trasladado rápidamente a la ambulancia, dada la crítica situación que padeció el jugador.