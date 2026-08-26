En una rueda de prensa que dejó más de un mensaje antes del duelo contra el Athletic Club, en la segunda jornada de LaLiga, prevista para mañana jueves, el técnico Hansi Flick se encontró frente a una serie de asuntos que van más allá del próximo partido, entre nombres que se acercan a su reaparición y otros a los que la lesión impone la ausencia, en medio de preguntas continuas sobre la imagen actual del Barcelona y lo que necesita en la próxima etapa.
El entrenador alemán habló con claridad sobre sus opciones, y también defendió la fortaleza de su plantilla actual y el trabajo que realiza la dirección del club, en un momento en el que el mercado de fichajes se acerca a sus últimas horas, mientras aumentan las especulaciones en torno al fichaje del argentino Julián Álvarez, la estrella del Atlético de Madrid.