El entrenador del Barcelona habló sobre el asunto del delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, pero también se preocupó por elogiar el trabajo que ha realizado la dirección deportiva este verano para reforzar las filas del equipo.

El técnico alemán había mantenido ayer una reunión con Joan Laporta, presidente del club, y con el director deportivo Deco en la ciudad deportiva, donde el asunto del delantero del Atlético de Madrid estuvo presente en la mesa de debate, antes de lanzar hoy una declaración breve pero clara.

Flick dijo: "El presidente lanzó ayer un mensaje claro, y Deco y yo estamos totalmente de acuerdo con él". Y en una segunda respuesta, Flick se extendió al hablar sobre la situación de Julián y el trabajo que realiza el club para formar una plantilla competitiva. El técnico alemán dijo: "No quiero hablar de Julián. Lo único que me importa es la situación del club. Hemos cerrado fichajes muy buenos en el mercado de traspasos actual, y nuestro objetivo es claro, pero el club también debe pensar en el futuro, y no solo en el presente".

Y añadió: "Como entrenador, por supuesto diré: dadme los mejores jugadores que pueda tener y los de mayor calidad, pero eso puede funcionar o no. Tengo plena confianza en la calidad que tenemos actualmente en el equipo".

En medio de esta incertidumbre, Julián Álvarez no se entrenó hoy con el Atlético de Madrid, mientras que fuentes del club madrileño explicaron que "el jugador pasó una mala noche" para justificar su ausencia del entrenamiento.