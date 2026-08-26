¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FC Basel v FC Barcelona - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Traducido por

El sueño de Flick se acerca: Rodri se prepara para su debut y un nuevo mensaje sobre Álvarez

Barcelona vs Athletic Club
Barcelona
Athletic Club
Primera División
Rodri
Julián Álvarez
H. Flick
Pedri
España
Argentina
Alemania

El entrenador del Barcelona fija la fecha del regreso de Gavi

En una rueda de prensa que dejó más de un mensaje antes del duelo contra el Athletic Club, en la segunda jornada de LaLiga, prevista para mañana jueves, el técnico Hansi Flick se encontró frente a una serie de asuntos que van más allá del próximo partido, entre nombres que se acercan a su reaparición y otros a los que la lesión impone la ausencia, en medio de preguntas continuas sobre la imagen actual del Barcelona y lo que necesita en la próxima etapa.

El entrenador alemán habló con claridad sobre sus opciones, y también defendió la fortaleza de su plantilla actual y el trabajo que realiza la dirección del club, en un momento en el que el mercado de fichajes se acerca a sus últimas horas, mientras aumentan las especulaciones en torno al fichaje del argentino Julián Álvarez, la estrella del Atlético de Madrid.

  • El sueño de Flick: Rodri y Pedri juntos

    Hansi Flick ha resuelto la situación de Rodri antes del enfrentamiento ante el Athletic de Bilbao, confirmando que el centrocampista español ya está listo para disputar su primer partido con el Barcelona.

    El técnico alemán afirmó: "Sí, puede jugar, y tenemos un plan para que participe", después de que Rodri continuara sus entrenamientos con el equipo desde el lunes.

    Flick también habló con entusiasmo sobre la posibilidad de juntar a Rodri y Pedri en el centro del campo del Barcelona, refiriéndose asimismo a Marc Bernal.

    Según recogió el diario Mundo Deportivo, dijo: "Rodri es uno de los mejores jugadores, y es un líder en todo el sentido de la palabra. Con Pedri podemos controlar el juego y el balón", citando lo ocurrido ante el Elche, cuando la posesión del Barcelona y su dominio del partido mejoraron tras la entrada de Pedri.

    Y añadió: "Tengo muchas ganas de verlos jugar juntos en el Barcelona, y estarán al máximo nivel".

    Lee también: Una pregunta trampa para incomodarlo: Xavi escapa de la primera emboscada neerlandesa


    • Anuncios

  • Gavi, baja: la defensa no preocupa a Flick

    Flick confirmó la ausencia de Gavi en los partidos ante el Athletic Bilbao y el Rayo Vallecano, tras la lesión que sufrió en la rodilla derecha frente al Elche. Explicó que el estado del jugador ha mejorado y que las pruebas no revelaron un problema preocupante, pero que necesita cerca de una semana antes de volver.

    Por otro lado, Flick se mostró satisfecho con las opciones defensivas disponibles, señalando la capacidad de Eric García, Jules Koundé y Gerard Martín para jugar en más de una posición, junto a Andreas Christensen y Pau Cubarsí, al que describió como "uno de los mejores defensas".

    Asimismo, afirmó su deseo de mantener a punto a Cubarsí, con la previsión de que dispute un gran número de partidos esta temporada.

    Lee también: Vídeo: ¿Una canción especial? Una cantante turca celebra el brillo de Salah

  • «No quiero hablar del caso Álvarez»

    El entrenador del Barcelona habló sobre el asunto del delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, pero también se preocupó por elogiar el trabajo que ha realizado la dirección deportiva este verano para reforzar las filas del equipo.

    El técnico alemán había mantenido ayer una reunión con Joan Laporta, presidente del club, y con el director deportivo Deco en la ciudad deportiva, donde el asunto del delantero del Atlético de Madrid estuvo presente en la mesa de debate, antes de lanzar hoy una declaración breve pero clara.

    Flick dijo: "El presidente lanzó ayer un mensaje claro, y Deco y yo estamos totalmente de acuerdo con él". Y en una segunda respuesta, Flick se extendió al hablar sobre la situación de Julián y el trabajo que realiza el club para formar una plantilla competitiva. El técnico alemán dijo: "No quiero hablar de Julián. Lo único que me importa es la situación del club. Hemos cerrado fichajes muy buenos en el mercado de traspasos actual, y nuestro objetivo es claro, pero el club también debe pensar en el futuro, y no solo en el presente".

    Y añadió: "Como entrenador, por supuesto diré: dadme los mejores jugadores que pueda tener y los de mayor calidad, pero eso puede funcionar o no. Tengo plena confianza en la calidad que tenemos actualmente en el equipo".

    En medio de esta incertidumbre, Julián Álvarez no se entrenó hoy con el Atlético de Madrid, mientras que fuentes del club madrileño explicaron que "el jugador pasó una mala noche" para justificar su ausencia del entrenamiento.

    Lee también: No puede detener las agujas del tiempo: la audacia de Postecoglou pone a Ronaldo ante la pregunta indeseada

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Construir para el futuro: «Tenemos que encontrar soluciones»

    Y Flick continuó: "Por supuesto, tenemos que gestionar algunas situaciones, y quizás encontrar soluciones para algunos partidos, pero la calidad que tenemos es enorme".

    Flick elogió el trabajo que están realizando el club y Deco, y dijo: "El club y Deco están haciendo un trabajo magnífico, porque también miran al futuro, a los próximos tres, cuatro o cinco años. Eso es algo bueno y ayuda a la estabilidad del club, que es lo que todos queremos".

    Flick concluyó sus declaraciones subrayando el gran trabajo que se ha llevado a cabo durante el verano para elevar el nivel del equipo.

    Solo quedan 6 días para el cierre del mercado de fichajes, mientras el Barcelona seguirá explorando sus opciones para hacerse con Julián Álvarez, quien sigue aferrado a su deseo de vestir la camiseta del conjunto catalán.

    Lee también: Un fichaje turco abre las puertas de la Juventus a Kessié

Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Athletic Club crest
Athletic Club
ATH