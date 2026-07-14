Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

Traducido por

El secreto de los españoles... Mbappé cae en la trampa

FEATURES
Francia vs España
Francia
España
World Cup
K. Mbappe
Francia
España

Kylian Mbappé, capitán de Francia, ha brillado en este Mundial: marcó 8 goles y suma 20 en 3 ediciones.

Además, con 21 partidos se convirtió en el francés con más encuentros mundialistas, superando a Hugo Lloris (20).

Sin embargo, no pudo evitar la derrota 2-0 ante España en semifinales.

El diario «Sport» analizó cómo Mbappé cayó en la trampa del «matador» español.

El marcaje de los centrales y el apoyo de los laterales, con Rodri, lo anularon.

Cuando Mbappé se abrió a la izquierda para buscar a Pedro Porro, Lamine Yamal y los centrocampistas cerraron los espacios.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mbappé cayó en posición de fuera de juego dos veces.

    Antes del primer gol de España, Mbappé recibió un pase en profundidad de Dembélé, superó a Kobarsi con un gran regate, pero quedó rodeado por Porro, Laporte y Kobarsi, y solo pudo ganar un córner.

    Mbappé fue el delantero francés que más incomodó a la defensa española, aunque la zaga logró neutralizarlo.

    Cayó en dos fueras de juego, muestra de la concentración defensiva española. 

    No remató entre los tres palos, completó un regate de cinco intentos y ganó solo uno de seis duelos, cifras que evidencian el sólido trabajo defensivo español y explican la sequía goleadora francesa en la primera parte.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH101-FRA-ESPAFP

    Entrada violenta contra Unai Simón

    Mbappé protestó airadamente el penalti señalado por la entrada de Lucas Dini a Lamine Yamal y reclamó otra falta sobre Kobarsi, aunque esta fue limpia.

    Además, se encontró con la oportuna salida de Unai Simón, que despejó un balón que había superado a la defensa y evitó que quedara solo ante la portería.

    En la segunda parte España mejoró y Pedro Porro marcó el segundo tras un pase de Dani Olmo; las cámaras mostraron la frustración de Mbappé.

    Su primer disparo llegó en el 64: recortó desde la izquierda y apuntó al primer palo, pero Unai Simón desvió a córner.

    Poco después, volvió a probar y su disparo, ligeramente desviado por Marc Cucurella, se marchó a córner.

    La frustración de Mbappé quedó reflejada en el minuto 86, cuando recibió una tarjeta amarilla por golpear con el brazo a Unai Simón mientras intentaba presionarlo, lejos del balón, en una acción fea e injustificada.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
World Cup
Francia crest
Francia
FRA
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse
World Cup
España crest
España
ESP
team-logo
Por anunciarse
Por anunciarse