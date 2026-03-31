El presidente del Fenerbahçe sufre un accidente de tráfico

El accidente tuvo lugar el martes por la mañana, mientras Sadettin Saran se dirigía al estadio. Según informan los medios de comunicación turcos, la colisión se produjo en el distrito de Kadıköy y provocó importantes daños estructurales en el vehículo del presidente.

Saran viajaba como pasajero en el coche en el momento del impacto. Aunque las imágenes del lugar mostraban que la parte delantera del BMW había quedado muy destrozada y el capó gravemente dañado, los implicados tuvieron la suerte de evitar lesiones que pusieran en peligro su vida. Según se informa, el otro vehículo implicado en la colisión sufrió daños en el parachoques.



