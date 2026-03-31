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El presidente del Fenerbahçe sufre un accidente de tráfico
Incidente en Kadıköy
El accidente tuvo lugar el martes por la mañana, mientras Sadettin Saran se dirigía al estadio. Según informan los medios de comunicación turcos, la colisión se produjo en el distrito de Kadıköy y provocó importantes daños estructurales en el vehículo del presidente.
Saran viajaba como pasajero en el coche en el momento del impacto. Aunque las imágenes del lugar mostraban que la parte delantera del BMW había quedado muy destrozada y el capó gravemente dañado, los implicados tuvieron la suerte de evitar lesiones que pusieran en peligro su vida. Según se informa, el otro vehículo implicado en la colisión sufrió daños en el parachoques.
Estado del presidente
A pesar de lo aterrador del accidente, los primeros informes indican que Saran salió ileso, con lesiones físicas relativamente leves. El presidente sufrió algunos cortes y contusiones, mientras que su chófer sufrió heridas leves durante la colisión.
Las evaluaciones médicas posteriores al incidente confirmaron que ambos se encontraban en buen estado. El club se apresuró a tranquilizar a los aficionados y a la comunidad futbolística asegurando que la situación estaba bajo control y que ninguna de las personas implicadas en el accidente múltiple había sufrido daños graves.
Comunicado oficial del Fenerbahçe
El Fenerbahçe ha emitido un comunicado oficial para aclarar los hechos y ofrecer información actualizada sobre el estado de salud de Saran. El club ha declarado: «Nuestro presidente, Sadettin Saran, ha sufrido hoy un accidente de tráfico cuando se dirigía a nuestras instalaciones. Se ha informado de que nuestro presidente, el conductor del vehículo y las personas que viajaban en el otro vehículo implicado en el accidente se encuentran en buen estado de salud y no han sufrido lesiones».
El gigante de la Super Lig confirmó además que Saran no ha dejado que el incidente interfiriera en sus obligaciones profesionales. El comunicado continuaba: «Nuestro presidente se encuentra actualmente en nuestro club y sigue con su agenda tal y como estaba previsto. Deseamos una pronta recuperación a todas las personas afectadas por el accidente».
- X/Fenerbahce
Todo sigue igual para Saran
Mostrando una actitud firme, según se informa, Saran llegó al estadio poco después del accidente para asistir a una reunión a puerta cerrada con otros directivos del club. Había sido nombrado presidente del Fenerbahçe en septiembre, cumpliendo así una ambición que tenía desde hacía tiempo: dirigir esta histórica institución turca.
En el terreno de juego, el Fenerbahçe sigue en busca de la gloria nacional. Los Canarios Amarillos ocupan actualmente el segundo puesto en la tabla de la Super Lig, a cuatro puntos del líder, el Galatasaray, aunque han disputado un partido más que sus rivales de Estambul. La atención vuelve ahora a la lucha por el título mientras Saran continúa con su labor al frente del club.