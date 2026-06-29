El plan de Mourinho pone a Endrick en una situación delicada

Endrick apenas ha jugado 34 minutos en la fase de grupos del Mundial.

Carlo Ancelotti, seleccionador de la Seleção, ha dado más protagonismo a otros jugadores, especialmente a Ryan, su primera opción tras la lesión de Raphinha.

Endrick solo ha jugado los minutos finales ante Haití y Escocia.

Según AS, Endrick sabe que probablemente compartirá minutos con Gonzalo García, tras la petición de José Mourinho de un ‘9’ para reemplazar a Kylian Mbappé.

No es una situación nueva para Endrick: ya sabe cómo afrontarla y revertirla.

En su primera temporada con el Real Madrid, a las órdenes de Carlo Ancelotti, Endrick apenas alcanzó los mil minutos de juego, pero marcó siete goles y dio una asistencia.

La segunda temporada la empezó lesionado, y Xabi Alonso mostró más confianza en Gonzalo García, lo que llevó al club a cederlo al Lyon en invierno para que tuviera minutos.

Allí marcó 8 goles y dio 8 asistencias, lo que le valió la convocatoria al Mundial y su regreso al Real Madrid.