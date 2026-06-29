Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH29-BRA-HAIAFP

Traducido por

El plan de Mourinho pone a Endrick en una situación delicada

World Cup
Primera División
Real Madrid
J. Mourinho
Endrick
G. Garcia

Endrick apenas ha jugado 34 minutos en la fase de grupos del Mundial.

Carlo Ancelotti, seleccionador de la Seleção, ha dado más protagonismo a otros jugadores, especialmente a Ryan, su primera opción tras la lesión de Raphinha.

Endrick solo ha jugado los minutos finales ante Haití y Escocia.

Según AS, Endrick sabe que probablemente compartirá minutos con Gonzalo García, tras la petición de José Mourinho de un ‘9’ para reemplazar a Kylian Mbappé.

No es una situación nueva para Endrick: ya sabe cómo afrontarla y revertirla. 

En su primera temporada con el Real Madrid, a las órdenes de Carlo Ancelotti, Endrick apenas alcanzó los mil minutos de juego, pero marcó siete goles y dio una asistencia.

La segunda temporada la empezó lesionado, y Xabi Alonso mostró más confianza en Gonzalo García, lo que llevó al club a cederlo al Lyon en invierno para que tuviera minutos. 

Allí marcó 8 goles y dio 8 asistencias, lo que le valió la convocatoria al Mundial y su regreso al Real Madrid.

  • CF Talavera v Real Madrid - Copa del ReyGetty Images Sport

    Convencer a Mourinho y la rivalidad con Gonzalo

    Indrik debe convencer al nuevo entrenador, José Mourinho, quien desde el principio ha enviado un mensaje claro a la directiva del club. 

    Según «AS», busca un 9 nato, como Joselu. 

    No obstante, el club no lo considera prioritario, así que probablemente no buscará un ‘9’ en el mercado y apostará por Gonzalo. 

    El club mantiene su confianza en Endrick y confía en que esté en la plantilla la próxima temporada. 

    La presencia de Gonzalo limitará sus minutos como delantero, aunque podría actuar en la derecha mientras Rodrygo se recupere y si Mastantono, otra apuesta del club, es cedido al no cumplir aún las expectativas.

    • Anuncios