Según adelantó ayer «La Repubblica», el concejal Enrico Fedrighini —seguidor del expediente de San Siro— informó que las primeras excavadoras ya trabajan cerca del Meazza. Hay excavaciones en varios puntos, el parque dei Capitani está cerrado al público y una excavadora trabaja en la zona de la taquilla sur, ya demolida.
Mientras tanto, el Tribunal Administrativo Regional (TAR) de Lombardía debe decidir si la venta del estadio y los terrenos a los dos clubes cumplió la ley. Los jueces han unificado los cinco recursos presentados por ciudadanos, asociaciones y comités opuestos al proyecto en una sola vista. Se espera la sentencia en 60 días; cabrá recurso ante el Consejo de Estado. De ese fallo dependerán los plazos y el futuro de toda la obra.