Tras la vista ante el TAR sobre los recursos contra la operación Meazza, Fedrighini acudió a San Siro y denunció en redes que una parte de Milán se ha sustraído al control municipal con el beneplácito de las instituciones. El concejal añade que el parque urbano permanece vallado e inaccesible desde hace semanas, con carteles «anónimos» que anuncian un cierre «a la espera de una rehabilitación» sin especificar. Además, se realizan obras en la calle Via dei Piccolomini. «Iniciar las obras de demolición de una estructura existente, en esta situación, sin que se hayan expuesto públicamente los documentos de autorización, me parece una barbaridad», comenta, explicando que, al parecer, se habría derribado la taquilla sur.



«Ni un aviso ni un cartel de autorización, ni el nombre de la empresa responsable de las obras. Ni siquiera una de esas SCIA que tanto han perjudicado a Milán», añade. También habla con agentes de la policía local: «Disculpe, agente, pero aquí falta el cartel que indique el tipo de obra, la autorización, la empresa y los responsables de seguridad. Es una zona pública. ¿Cómo pueden trabajar así?».

