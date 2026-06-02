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Kerim Alajbegovic NXGN GFXGetty/GOAL
Rian Rosendaal

Traducido por

El niño prodigio bosnio que sueña con jugar en el Real Madrid

NXGN
Bosnia and Herzegovina
K. Alajbegovic
World Cup
Bayer Leverkusen
Bundesliga
Salzburgo
Bundesliga
FEATURES

Kerim Alajbegovic, de 18 años y formado en la cantera del Bayer Leverkusen, ha ascendido rápidamente tras dejar la Bundesliga alemana por la austriaca. El verano pasado fichó por el Red Bull Salzburgo sin haber debutado con el primer equipo en el BayArena, pero ya mostró suficiente para que Bayer active la cláusula de recompra.

Sin embargo, podría haber más movimientos en una carrera que promete llegar muy alto. Se especula que el Leverkusen buscará beneficiarse pronto de su cláusula, aprovechando el interés de varios grandes europeos, mientras el jugador admite soñar con el Real Madrid.

Todo lo que necesitas saber sobre esta joven promesa del fútbol bosnio, a continuación.

  • Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - B Juniors German Championship FinalGetty Images Sport

    El comienzo

    Aunque es una promesa de la selección de Bosnia y Herzegovina, Alajbegovic nació en Colonia, de padres bosnios. Su padre y agente, Semin, también fue futbolista y jugó en las divisiones inferiores de Alemania.

    Kerim dio sus primeros pasos en el fútbol a muy temprana edad y en 2013 ingresó a la cantera del 1. FC Köln, donde se formó durante ocho años. Luego, el Leverkusen lo fichó, un cambio decisivo en su carrera.

    El club apreció su talento y, con solo quince años, ya destacaba en el equipo sub-17 durante la temporada 2022/23. La campaña 2024/25, ya en el Sub-19, firmó 28 goles y asistencias, incluidos 14 tantos en 13 partidos, lo que atrajo al Salzburgo.

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  • FC Salzburg v FC Basel 1893 - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Avance

    A pesar de su buen rendimiento en las categorías inferiores, Aljabegovic nunca jugó con el primer equipo del Leverkusen. Xabi Alonso lo incluyó en las convocatorias de Bundesliga y Liga de Campeones en su última temporada como entrenador.

    Por ello, en julio de 2025 fichó por el Salzburgo (grupo Red Bull) por solo dos millones de euros, pocos meses después de firmar su primer contrato profesional con el Leverkusen.

    Con solo diecisiete años, su antiguo club se arrepintió enseguida: marcó en su debut en la Copa de Austria y, luego, en la Bundesliga, anotó y asistió ante el Grazer AK. Su tanto fue de gran calidad: se plantó en la frontal y soltó un disparo raso y potente que batió al portero.

  • ¿Y ahora qué?

    Para Alajbegovic, esa campaña se convirtió en un punto de inflexión en su nuevo entorno. El joven encadenó éxitos, lo que llevó al Leverkusen a ficharlo de nuevo solo ocho meses después de su salida. Había cumplido 18 años en septiembre y firmado un contrato de cuatro años con el Salzburgo.

    El joven extremo se consolidó como titular en los Roten Bullen y lleva 17 goles y asistencias en 44 partidos, incluido un gran tanto en la Europa League ante el Basilea.

    A nivel internacional, Aljabegovic ya ha ascendido a la selección bosnia tras pasar por todas las categorías inferiores.

    Será pieza clave en el Mundial tras brillar en la eliminatoria. Asistió a Dzeko en el empate ante Gales, anotó el penalti decisivo y repitió su actuación en la final contra Italia.

  • FC Red Bull Salzburg v FC Bayern München - Friendly MatchGetty Images Sport

    Puntos fuertes

    Su ficha en la web del Salzburgo lo dice todo: «Este talento desbordante impresiona por su creatividad, velocidad, técnica excepcional y entrega total al equipo».

    Pero cuando lo ves en acción, es difícil discutirlo: es un extremo que mantiene la cabeza gacha y se lanza contra los defensas. Aúna la técnica y la velocidad que se exigen a un extremo moderno de primer nivel con una cualidad que realmente lo distingue.

    Es ambidiestro, así que puede recortar desde la izquierda y soltar un disparo letal, o asistir a un compañero. Sus goles ante el Grazer y el Basilea lo demuestran. Además, su ambidestreza le permite jugar en ambas bandas o de media punta.

    Mide 1,85 m, una envergadura que aprovecha para imponerse físicamente y que podría potenciar aún más en el futuro.

    Además, muestra la mentalidad y confianza necesarias para triunfar, como demostró en una reciente entrevista con FACE TV: «¡En el campo no le tengo miedo a nadie! Siempre confío en mí mismo, sea cual sea el rival».

  • FBL-EUR-C3-FREIBURG-SALZBURGAFP

    Aspectos a mejorar

    A sus 18 años, Alajbegovic aún es un diamante en bruto. Debe mejorar sus centros: con las posiciones que consigue, cuatro asistencias en todas las competiciones es poco.

    A veces se le nota algo exagerado y en algunos partidos se desentona, por lo que debe mejorar su labor defensiva, sobre todo ante rivales de mayor nivel.

    Además, ha visto cuatro amarillas en su temporada de debut en Austria, lo que indica que debe controlar más su disciplina.


  • ousmane-dembele(C)Getty Images

    ¿El nuevo Ousmane Dembélé?

    Aunque admira a Lionel Messi, el estilo de Alajbegovic se parece más a los de Ousmane Dembélé yKhvicha Kvaratskhelia, del París Saint-Germain.

    Además de compartir con Kvaratskhelia origen europeo, estilo de regate con la cabeza gacha y estatura, posee la altura y ambidexteridad que caracterizan a Dembélé.

    Su manejo del balón recuerda al de Dembélé: entra con frecuencia y dispara con ambos pies desde fuera del área. Además, sabe moverse en espacios reducidos y posee la visión necesaria para crear huecos para sus compañeros.

  • El futuro

    Las actuaciones de Alajbegovic este curso han atraído el interés de grandes clubes europeos como Manchester United, Manchester City, Chelsea, Inter y Roma. Sin embargo, su futuro inmediato ya está definido.

    Ocho meses después de cederlo al Salzburgo, incluso antes de su debut con el primer equipo, el Leverkusen ha activado una cláusula de recompra de 8 millones de euros, muy por debajo de su valor de mercado actual de 22 millones, y le ha ofrecido un contrato de cinco años.

    El acuerdo se confirmó en marzo, cuando Simon Rolfes, director deportivo del Leverkusen, afirmó que el joven talento «no solo ha cumplido con las altas expectativas en Salzburgo, sino que incluso las ha superado en muy poco tiempo».

    El propio Alajbegovic lo celebró: «Para mí es un paso hacia un nivel superior. Conozco el club y sé que el Leverkusen aplica los más altos estándares. Es uno de los 16 mejores clubes de Europa que siempre lucha por los primeros puestos de la Bundesliga. Muchos jugadores jóvenes ya han triunfado aquí. Ese es también mi objetivo».

    Aun así, el Leverkusen podría venderlo nada más recuperarlo. Su padre y agente confirmó aBILD que «muchos clubes están interesados», pero añadieron: «Hemos elegido conscientemente seguir el camino con el Bayer Leverkusen. Nuestra relación con el club y con la directiva es excelente».

    Pese a ello, el BayArena no parece su destino final. En una reciente entrevista con FACE TV sobre sus ambiciones, el joven dijo: «Aún no soy una gran estrella, ¡pero lo seré! Haré todo lo posible para convertirme en una. Me encantaría jugar en el Real Madrid; de niño ya soñaba con ese club. Pero si es el Barcelona, tampoco tengo ningún problema con eso».