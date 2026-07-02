El Milan no debía perder a Liberali, pero Alajbegovic es mejor

Liberali no es Maradona ni Baggio, y nunca llegará a ese nivel. Pero el Milan no debería haberle dejado marchar, sobre todo en estas condiciones. El error clave ocurrió el año pasado, cuando el Milan lo cedió gratis al Catanzaro y retuvo solo el 50 % de los derechos de reventa. No valoraron el talento que tenían en casa. Quizá no sea un crack de primer nivel, pero el club nunca debió perder el control sobre él, y menos por solo 3 millones.





Es italiano y, además, procedente de la cantera, lo que ayuda a cumplir los requisitos de plantilla.





No conviene arriesgarse a lamentarlo mañana y verlo triunfar en otro equipo. Ahora Cardinale deberá explicar este revés.





Una buena respuesta sería fichar a Kerim Alajbegovic, talento serbio de 18 años, mejor que Liberali y con un físico más robusto (186 cm). Brilló en el Mundial con Bosnia e Ibrahimovic lo elogió: «Ha nacido una estrella». Se rumorea que el Milan ya trabaja en la operación de forma discreta, lo que, dado el valor del jugador, podría convertirse en un gran fichaje.



