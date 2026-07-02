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Andrea Longoni

Traducido por

El Milan no debía perder a Liberali, pero Alajbegovic es mejor

AC Milán
FEATURES
Opinion
M. Liberali

Los rossoneri no debían arriesgarse a arrepentirse luego de ver al jugador triunfar en otro equipo.

Liberali no es Maradona ni Baggio, y nunca llegará a ese nivel. Pero el Milan no debería haberle dejado marchar, sobre todo en estas condiciones. El error clave ocurrió el año pasado, cuando el Milan lo cedió gratis al Catanzaro y retuvo solo el 50 % de los derechos de reventa. No valoraron el talento que tenían en casa. Quizá no sea un crack de primer nivel, pero el club nunca debió perder el control sobre él, y menos por solo 3 millones.


Es italiano y, además, procedente de la cantera, lo que ayuda a cumplir los requisitos de plantilla.


No conviene arriesgarse a lamentarlo mañana y verlo triunfar en otro equipo. Ahora Cardinale deberá explicar este revés.


Una buena respuesta sería fichar a Kerim Alajbegovic, talento serbio de 18 años, mejor que Liberali y con un físico más robusto (186 cm). Brilló en el Mundial con Bosnia e Ibrahimovic lo elogió: «Ha nacido una estrella». Se rumorea que el Milan ya trabaja en la operación de forma discreta, lo que, dado el valor del jugador, podría convertirse en un gran fichaje.


  • En defensa, Goncalo Inacio destaca, pero surge una duda: rinde mejor como lateral izquierdo que como central en una defensa de tres. Podría ocupar el lugar de Pavlovic, aunque Cardinale ya se ha consolidado ahí.


    Además, quedan por resolver varias cuestiones más o menos espinosas.


    Para retener a Pulisic hace falta renovarle el contrato y subirle el sueldo.


    Por ahora no hay oferta alguna por Leao que convenza a todos. Lo peor sería que no apareciera comprador y él decidiera quedarse, pero su permanencia no es viable. Incorporarlo de nuevo al vestuario o a San Siro, tras sus recientes declaraciones, es muy arriesgado. Por ello, otra de las claves del verano rossonero será encontrar la oferta adecuada para el portugués.



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