El Milán compite con el Atlético de Madrid por dos fichajes clave para Amorim

Ruben Amorim negocia con la directiva del Sporting de Lisboa para fichar por el AC Milan a su pupilo danés Morten Hjulmand, centrocampista que ya jugó en el Lecce italiano. El jugador cree que su ciclo en el club lisboeta ha terminado y el presidente le prometió dejarle marchar este verano por unos 35 millones de euros. El Atlético de Madrid también está interesado.