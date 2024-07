El melodrama de Cristiano Ronaldo contra Eslovenia confirma que Portugal debe olivdar a 'CR7' cuanto antes

El ex del Real Madrid quiso que el partido pasara todo por él, y Portugal lo pagó sufriendo hasta el final.

El rendimiento de Cristiano Ronaldo contra Eslovenia el lunes dejó a los espectadores completamente desconcertados; fue la estrella de su propio espectáculo unipersonal. El capitán de Portugal convirtió el Waldstadion de Frankfurt en el escenario de su melodrama en los octavos de final de la Euro 2024.

Inefectivo en el juego abierto contra la defensa en bloque bajo de Eslovenia, el jugador de 39 años recurrió a bombardear la portería rival con faltas desde cualquier lugar, y exigiendo que cada jugada pasara por él. Frustrado en los 90 minutos, la ansiada oportunidad dorada de Ronaldo finalmente se presentó desde el punto de penalti en la primera mitad de la prórroga, pero en lugar de celebrar, llenó sus ojos de lágrimas porque Jan Oblak adivinó su remate.

El ridículo del veterano delantero sería salvado en una eventual victoria en los penaltis, ya que el portero Diogo Costa emergió como el héroe de Portugal por delante de su capitán con tres paradas excelentes. Sin embargo, ese fue un momento crucial para Ronaldo. "Es fútbol, los que fallan son los que lo intentan", dijo después. "Siempre daré lo mejor de mí por esta camiseta, ya sea que falle o no. No se puede tener miedo, nunca he tenido miedo de enfrentar las cosas, a veces lo hago bien, a veces no, pero rendirse es algo que nunca escucharán de mí".

Puede que no esté listo para tirar la toalla, pero esta fue la última en una larga lista de pruebas que sugieren que es hora de que Portugal y el entrenador, Roberto Martínez, sigan adelante sin el espectáculo de Ronaldo, sin aferrarse desesperadamente a la gloria pasada; sus esperanzas en la Euro 2024 pueden depender de ello.