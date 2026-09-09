El Inter del futuro seguirá contando con Federico Dimarco. Al menos la próxima temporada, pero con el objetivo de ir más allá, mucho más allá.

En estos días, la cuestión relacionada con la ampliación de su contrato, que expira el 30 de junio de 2027 , se ha convertido en tema de actualidad también gracias a sus declaraciones públicas en la noche de la Gran Gala del Calcio, pero en estas horas, tras la reunión mantenida con su agente, el Inter ha puesto en marcha y programado los próximos movimientos.



