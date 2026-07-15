El golpe definitivo: la derrota ante España acaba con el mayor sueño de Mbappé

España eliminó a Francia en semifinales del Mundial 2026 y, de paso, complicó las opciones de Mbappé de ganar el Balón de Oro tras una temporada irregular en el Real Madrid.

La derrota 2-0 en la semifinal de Dallas es un golpe duro para el delantero del Real Madrid, que llegó al Mundial buscando un título que redimiera una temporada sin grandes trofeos a pesar de sus brillantes cifras personales.

Veía en el Mundial su oportunidad de oro, pero el equipo de Luis de la Fuente lo neutralizó en el partido clave.

Francia se quedó sin final y Mbappé perdió el impulso que había acumulado en su carrera hacia el Balón de Oro.