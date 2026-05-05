¡El experimento fracasó antes de empezar! Albert Riera es el mayor error de Markus Krösche

Sin embargo, no solo cuenta el aspecto deportivo. El balance de Riera en el Riederwald es equilibrado: cuatro victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. Eso lo dejaría noveno, a cuatro puntos del cuarto lugar, si existiera una tabla de Riera.

Su promedio de 1,33 puntos por partido y solo una victoria en los últimos seis encuentros no es motivo de orgullo para el técnico de 44 años. Sin embargo, el SGE sigue en la lucha por el séptimo puesto de la Conference League: el SC Freiburg tiene un punto más, pero el Eintracht cuenta con una diferencia de goles cinco veces mejor.

Sin embargo, su liderazgo y la imagen pública han sido determinantes. En poco tiempo se ha ganado la antipatía de varios jugadores clave. Desde su llegada han trascendido numerosos detalles internos cuestionables sobre su gestión. «Todo son tonterías», explotó en una reciente rueda de prensa, evidenciando una comprensión catastrófica de los medios.