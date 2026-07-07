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El Everton planea fichar al lateral del Tottenham y de Inglaterra, Djed Spence
Moyes sigue a un defensa del Tottenham
Según The Athletic, el Everton quiere fichar a Spence, del Tottenham, para reforzar el lateral derecho. El internacional inglés, de 25 años, busca minutos de juego que no tiene en los Spurs. Su velocidad y flexibilidad táctica son justo lo que Moyes necesita en Merseyside.
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Comienza la reorganización de la plantilla de los Spurs
El técnico del Tottenham, Roberto De Zerbi, remodela la plantilla tras fichar a Andy Robertson y Jan Paul van Hecke, lo que aumenta la competencia en la defensa. El Everton vigila la situación para aprovechar la incertidumbre sobre los minutos del jugador y llevárselo este verano.
Ambiciones de ser titular
Spence fue clave la temporada 2025-26: jugó 30 partidos de la Premier League, 23 como titular. Aunque tiene contrato hasta 2029, la fuerte competencia con De Zerbi lo hace pensar en su futuro. Por eso, fichar por el Goodison Park le daría la titularidad que busca en la máxima categoría.
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Duras negociaciones en el mercado de fichajes
La directiva del Everton debe presentar cuanto antes una oferta formal y conocer la valoración del Tottenham antes del cierre del mercado. Ambos equipos debutarán en la Premier League 2026-27 el sábado 22 de agosto. La prioridad de Moyes es convencer a Spence para que se incorpore antes del primer partido en casa contra el Crystal Palace.
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