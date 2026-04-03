El escenario de Salah acerca a Bruno Fernandes a Arabia Saudí

El futuro del jugador portugués Bruno Fernandes en el Manchester United sigue sin estar claro, en medio de una división dentro del club inglés sobre cómo abordar su posible marcha.

Algunos dentro del United consideran que Bruno es una pieza fundamental e indispensable, y que hay que retenerlo.

Mientras que el otro bando considera que el jugador portugués representa una oportunidad para cerrar un gran traspaso que podría renovar las filas del equipo inglés.

El pasado diciembre se reveló que el Manchester United estaba dispuesto a vender a Fernandes para financiar fichajes de nuevos jugadores en el centro del campo.

La red CaughtOffside informó de que el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain están interesados en fichar a Bruno, pero el traspaso a la Liga Saudí parece más realista.