Según Fabrizio Romano,el Como ha acordado con el Real Madrid la recompra de Nico Paz por 60 millones de euros, aunque los merengues se reservan una nueva cláusula de recompra sobre el jugador argentino.
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El Como y el Real Madrid acuerdan el fichaje de Nico Paz, con una cláusula de recompra
LA JUGADA DEL REAL
El Real Madrid activó hace días la cláusula de recompra de Nico Paz. El Como tiene hasta finales de mes para ficharlo por 60 millones, mientras que para el resto de clubes el precio es de 70.
EL ACUERDO CON COMO
El Inter no alcanzó a actuar: el Como pagó 60 millones y el Real Madrid subió la cláusula a 80 millones. Nico Paz jugará la Champions League a orillas del lago.