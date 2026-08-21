Según ha informado El Chiringuito Tv, «Lautaro Martínez tiene un acuerdo con el Barcelona», y solo se espera que el club catalán presente una oferta al Inter por el delantero argentino. Según el canal español, ya la semana pasada se habría producido un encuentro formal entre Deco, director deportivo del Barça, y el agente del jugador, Alejandro Camaño. Una reunión tras la cual se habría alcanzado un principio de acuerdo entre las partes.
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El Chiringuito TV - Lautaro Martínez tiene un acuerdo con el Barcelona
LA POSICIÓN DEL INTER
Vista las dificultades para llegar a Julián Álvarez, objetivo número uno, el Barcelona estaría dispuesto a hacer un esfuerzo económico de unos 100 millones para fichar al capitán del Inter. Es casi imposible, salvo sorpresa mayúscula, que la operación llegue a buen puerto: el Inter no tiene ninguna intención de vender a su número 10, y menos aún a una decena de días del cierre del mercado, con un margen reducidísimo para pensar en un eventual y dificilísimo sustituto. Y también desde el punto de vista de Lautaro, más allá de los rumores procedentes de España, no consta ninguna intención de dejar el Inter, del que es capitán, referente y líder del vestuario. El objetivo del Toro, tras dos finales perdidas, es ganar la Champions League con la camiseta del Inter.
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