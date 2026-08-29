Amorim, en la víspera del duelo con el Venezia, fue muy claro respecto al ex del Lecce: «Sabemos que Camarda necesita tiempo, pero también espacio. Como entrenador creo en él y quiero encontrarme en la situación en la que no tengo otras opciones más allá de Camarda, eso me ayudará a mí y a su crecimiento. Cuando te sientes importante es más fácil. Tendrá espacio para jugar y creo firmemente en él. Estará, debe saber que juega en el Milan y que hay que ganar, pese a su juventud. Hace falta tiempo, también por vuestra parte».