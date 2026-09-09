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El Betis se burla de Mbappé y de su hermano

Real Madrid vs Inter Milán
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Terror familiar

El Real Betis venció al Lille francés, pero también aprovechó los acontecimientos del partido para lanzar un mensaje irónico a Kylian Mbappé, tras la expulsión de su hermano menor Ethan en el duelo de la Liga de Campeones de Europa.

El Betis se impuso al Lille por 3-2, el martes, en la primera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa, en un partido que vio la expulsión de Ethan Mbappé, de 19 años, durante la segunda mitad.

  • La cuenta oficial del club español publicó a través de la plataforma X un mensaje irónico que decía: «Cada vez que un miembro de la familia Mbappé escucha la palabra Real Betis», acompañando su tuit con una imagen irónica y célebre del actor Willem Dafoe de la película «At Eternity's Gate».

    Ethan Mbappé recibió una tarjeta roja en el minuto 56, poniendo fin a su primera aparición europea de una manera dura, después de pasar en solo 44 minutos de dar la asistencia del primer gol del Lille a dejar a su equipo con un jugador menos en un momento en el que buscaba la remontada en el partido.



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  • Un penalti fallado y una expulsión

    La burla del Betis llegó en referencia a su último enfrentamiento con Kylian Mbappé, cuando el conjunto andaluz superó al Real Madrid por un gol a cero en la cuarta jornada de LaLiga, y la estrella del club merengue falló un penalti en los últimos minutos.

    El duelo entre el Betis y el Lille fue un festival de goles, ya que Oyeda abrió el marcador para el equipo francés, antes de que Marc Bartra igualara el marcador y, después, Alex Sandro adelantara al Betis durante la primera mitad. Tras el descanso, Bartra volvió a marcar su segundo gol, antes de que Troy Parrott asegurara la victoria del equipo español por 3-2.

    El conjunto andaluz se prepara para enfrentarse al Oporto en la segunda jornada de la Liga de Campeones, el 14 de octubre en el estadio Benito Villamarín de la ciudad de Sevilla.

    Lee también: Vídeo: la paradoja de Mbappé y su hermano en la noche de Champions, de la cima del brillo al hundimiento


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