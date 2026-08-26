AFP
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El Bayern de Múnich amplía los contratos del dúo clave Max Eberl y Jan-Christian Dreesen
El Bayern blinda a sus jefes
El gigante de la Bundesliga ha ampliado oficialmente los contratos del miembro de la junta deportiva Eberl y del director ejecutivo Dreesen hasta el 30 de junio de 2029. Eberl se incorporó al club en 2024 tras etapas anteriores como directivo en el Borussia Monchengladbach y el RB Leipzig. El dirigente de 52 años fue clave en el nombramiento del entrenador Vincent Kompany y en la supervisión de los fichajes estelares de Luis Diaz y Michael Olise.
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El dúo promete un compromiso a largo plazo
Tras haberse formado como jugador en las categorías inferiores del Bayern, Eberl subrayó su compromiso de seguir impulsando la trayectoria ascendente del club.
Al hablar sobre su renovación de contrato, Eberl afirmó: "El Bayern ha ocupado un lugar muy especial en mi corazón desde mi etapa en las categorías inferiores. Por eso, al igual que mis compañeros en la junta directiva, quiero seguir por el camino que hemos emprendido y, en interés de toda la familia del Bayern, continuar haciendo todo lo que pueda para lograr éxitos deportivos. La confianza que me ha mostrado el consejo de supervisión es una valiosa muestra de respaldo, y algo que me alegra enormemente".
Dreesen también dio la bienvenida al nuevo acuerdo y añadió: "Antes que nada, me gustaría dar las gracias al consejo de supervisión por su confianza. Estoy encantado de seguir con mi trabajo en el Bayern con energía y pasión. Como junta directiva, junto con nuestro personal, socios y aficionados, pretendemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para garantizar que el Bayern siga siendo el club de referencia del que todos nos sentimos tan orgullosos. Eso es lo que nos impulsa, y todavía nos queda mucho por conseguir".
El líder restablece su dominio nacional
Cuando Eberl fue nombrado en febrero de 2024, el Bayern estaba a 11 puntos del que acabaría siendo campeón, el Bayer Leverkusen, en la clasificación de la Bundesliga. Sin embargo, bajo la actual dirección, el Bayern se ha rehecho de forma contundente, asegurando dos títulos de liga consecutivos junto a el triunfo en la DFB-Pokal de la temporada pasada.
El exjugador del Bochum y del Greuther Furth describió anteriormente su regreso a Múnich como "especial" porque fue allí donde "todo comenzó", e insistió en que desempeñaría sus funciones con "respeto y humildad".
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La estabilidad impulsa la lucha por el título
Asegurar el futuro del dúo clave de ejecutivos aporta una estabilidad crucial fuera del campo mientras el Bayern afronta las eliminatorias europeas junto a una feroz lucha por el título en el campeonato nacional. La jerarquía puede centrarse ahora por completo en la planificación a largo plazo de la plantilla para mantener la sólida dinámica construida bajo Kompany. La excelencia sostenida tanto a nivel nacional como europeo sigue siendo la prioridad mientras el club busca afianzar su posición en la cima de la élite del fútbol.
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