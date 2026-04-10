El Barcelona solo tiene una opción tras la denuncia de la UEFA

El Barcelona ha presentado una queja oficial ante la UEFA por no concederle un penalti en el partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid.

Solicita una investigación sobre la labor arbitral y acceder a las conversaciones entre el árbitro de campo y el de vídeo.

Según Mundo Deportivo, la UEFA nunca ha entregado esas grabaciones a un club.

Su única opción sería viajar a la sede de la UEFA en Nyon para escucharlas, como permite en España la Comisión de Árbitros, aunque sin poder publicarlas.

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