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HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images
Yosua Arya

Traducido por

El Barcelona decide si ficha a Harry Kane para reemplazar a Robert Lewandowski

Fichajes
Barcelona
H. Kane
Primera División
Bayern Múnich
R. Lewandowski
Bundesliga

El Barcelona consideró fichar a Harry Kane como reemplazo de Robert Lewandowski, pero desistió pronto. El capitán inglés quiere seguir en el Bayern, así que el club catalán busca otros delanteros.

  • La estrategia del Barcelona no da sus frutos

    El Barcelona barajó a Kane como reemplazo de Lewandowski. Aunque su prioridad es Julián Álvarez, del Atlético, el inglés resultaba atractivo por su experiencia y goles.

    Según CF Bayern Insider, el club catalán contactó a los representantes del capitán inglés para valorar un posible traspaso a La Liga. Sin embargo, la respuesta fue clara: Kane no desea abandonar el Bayern, lo que frustró las esperanzas del Barça antes siquiera de iniciar las negociaciones.



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  • Harry Kane BayernGetty

    Falk confirma que ha habido contacto con el Barcelona

    Christian Falk, periodista de «Bild», confirmó que el Barcelona contactó al entorno de Kane, pero afirmó que el delantero prefiere quedarse en Alemania.

    «Es cierto», admitió Falk. «El Barcelona se puso en contacto con los representantes de Harry Kane. Me lo han confirmado. Pero también he oído que el Barcelona no tiene ninguna posibilidad de arrebatarle a Kane al Bayern de Múnich.

    Quiere quedarse en Múnich y firmar un nuevo contrato, pero prefiere esperar a después del Mundial con Inglaterra. Solo negociará con el Bayern, y creo que llegarán a un acuerdo».

  • El Bayern sigue confiando en el futuro de Kane

    El Bayern tiene motivos sobrados para retener a Kane en el Allianz Arena tras otra temporada prolífica. El delantero marcó 61 goles y dio siete asistencias en todas las competiciones durante la temporada 2025-26, y además asumió un papel más retrasado y creativo cuando fue necesario. Kane suma ya 146 goles con el Bayern y su contrato se extiende hasta junio de 2027. Los responsables del club confían en que pueda seguir liderando el ataque durante muchos años más y se están preparando para negociar una renovación de contrato una vez que finalicen sus compromisos con la selección.

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    El Barcelona debe buscar objetivos alternativos

    Con Kane centrado en el Bayern, el Barça buscaría otras opciones para reemplazar a Lewandowski, destacando Álvarez.

    Mientras, Kane se centra en el Mundial con Inglaterra y jugará contra México en octavos el lunes. Tras ello, negociará su renovación con el Bayern.