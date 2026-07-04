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El Barcelona decide si ficha a Harry Kane para reemplazar a Robert Lewandowski
La estrategia del Barcelona no da sus frutos
El Barcelona barajó a Kane como reemplazo de Lewandowski. Aunque su prioridad es Julián Álvarez, del Atlético, el inglés resultaba atractivo por su experiencia y goles.
Según CF Bayern Insider, el club catalán contactó a los representantes del capitán inglés para valorar un posible traspaso a La Liga. Sin embargo, la respuesta fue clara: Kane no desea abandonar el Bayern, lo que frustró las esperanzas del Barça antes siquiera de iniciar las negociaciones.
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Falk confirma que ha habido contacto con el Barcelona
Christian Falk, periodista de «Bild», confirmó que el Barcelona contactó al entorno de Kane, pero afirmó que el delantero prefiere quedarse en Alemania.
«Es cierto», admitió Falk. «El Barcelona se puso en contacto con los representantes de Harry Kane. Me lo han confirmado. Pero también he oído que el Barcelona no tiene ninguna posibilidad de arrebatarle a Kane al Bayern de Múnich.
Quiere quedarse en Múnich y firmar un nuevo contrato, pero prefiere esperar a después del Mundial con Inglaterra. Solo negociará con el Bayern, y creo que llegarán a un acuerdo».
El Bayern sigue confiando en el futuro de Kane
El Bayern tiene motivos sobrados para retener a Kane en el Allianz Arena tras otra temporada prolífica. El delantero marcó 61 goles y dio siete asistencias en todas las competiciones durante la temporada 2025-26, y además asumió un papel más retrasado y creativo cuando fue necesario. Kane suma ya 146 goles con el Bayern y su contrato se extiende hasta junio de 2027. Los responsables del club confían en que pueda seguir liderando el ataque durante muchos años más y se están preparando para negociar una renovación de contrato una vez que finalicen sus compromisos con la selección.
- AFP
El Barcelona debe buscar objetivos alternativos
Con Kane centrado en el Bayern, el Barça buscaría otras opciones para reemplazar a Lewandowski, destacando Álvarez.
Mientras, Kane se centra en el Mundial con Inglaterra y jugará contra México en octavos el lunes. Tras ello, negociará su renovación con el Bayern.
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