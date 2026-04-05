El Arsenal compite con el Liverpool por el «sucesor de Salah»

El Arsenal se prepara para competir con el Liverpool por un fichaje muy destacado durante el próximo mercado de verano.

Según la web Fichajes, la pugna por los servicios de Anthony Jordan, extremo del Newcastle United, desencadenará una fuerte rivalidad entre el Liverpool y el Arsenal.

El Arsenal considera a Jordan una de sus principales prioridades para dar un salto cualitativo al proyecto de los Gunners.

Jordan tiene 25 años y tiene contrato con el Newcastle hasta el verano de 2030.

Las cualidades de Jordan encajan con el estilo de juego de Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, gracias a su velocidad y su habilidad en los regates, además de su disciplina defensiva.