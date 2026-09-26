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RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Dumfries pone en aprietos a Mourinho

Holanda vs Alemania
Holanda
Alemania
UEFA Nations League A
Real Madrid vs Villarreal
Real Madrid
Villarreal
Primera División
D. Dumfries
J. Mourinho
Países Bajos
Alemania
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Asfixia táctica que desperdicia su potencial

Denzel Dumfries brilló de manera notable con la selección de su país, los Países Bajos, ofreciendo su versión «más ofensiva y de liderazgo», algo que difiere por completo de lo que muestra actualmente con el Real Madrid, según el diario Marca.

El lateral derecho es el segundo capitán y uno de los elementos más importantes del grupo en los Países Bajos, incluso a nivel de imponer su carácter, tal como se vio en su rifirrafe con Kimmich durante el enfrentamiento ante Alemania el pasado jueves.


  • Dumfries: explosión ofensiva con la Países Bajos y cifras discretas en el Real Madrid

    Y más allá de su rol más discreto en el Real Madrid, algo comprensible teniendo en cuenta su incorporación al equipo hace apenas unos meses, Dumfries mostró su cara ofensiva más contundente ante Alemania: completó 26 pases correctos de 31 (con un 84% de acierto), dio 3 pases clave, realizó 3 recuperaciones por corte (la cifra más alta del encuentro) y recuperó dos balones.

    Además, Mikkel Merdink se plantó solo ante la portería de Ter Stegen gracias a un magnífico pase decisivo del jugador del Madrid.

    En contraste, su aportación ofensiva desciende con el conjunto blanco hasta situarse en 0,6 pases clave y 0,5 disparos por partido.

    El jugador declaró tras el final del encuentro ante Alemania: "Trabajamos duro y con gran intensidad, y lo que quiere Xavi está muy claro: más valentía en la presión, más duelos individuales y una posesión más dinámica".


    Dumfries mantiene su registro sin goles ni asistencias en sus siete participaciones con el Real Madrid. Y aunque Mourinho parece confiar en él por encima de Trent Alexander-Arnold, todavía no ha destacado demasiado en la faceta ofensiva.

    El jugador había cerrado su etapa en el Inter con 27 goles y 28 asistencias en 207 partidos, unas cifras que ilustran con claridad la naturaleza del lateral que ha fichado el Real Madrid.

    Y en 120 partidos con el PSV Eindhoven, marcó 16 goles y dio 20 asistencias, unos números también excelentes para un lateral.

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  • Mourinho y Koeman / Xavi: el esquema táctico muestra la diferencia

    Marca cerró su informe afirmando que "el dibujo táctico juega un papel importante en la comprensión de las dos versiones de Dumfries; en el Real Madrid, Yan Diomande gana más minutos y es la apuesta principal en esa banda. Y en caso de ausencia del jugador de Costa de Marfil, tanto Bellingham como Arda Güler se escoran mucho hacia ese frente". 

    Y concluyó: "La verdad es que Dumfries juega con desborde ofensivo, como también se vio en el Mundial, y en concreto a través de sus dos asistencias en la abultada victoria ante Suecia (5-1) durante un partido excelente en todas las facetas del juego. Pero todo lo que realmente necesita es un carril libre para aprovechar su enorme potencia física, y eso no ha ocurrido hasta ahora con Mourinho".

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