Y más allá de su rol más discreto en el Real Madrid, algo comprensible teniendo en cuenta su incorporación al equipo hace apenas unos meses, Dumfries mostró su cara ofensiva más contundente ante Alemania: completó 26 pases correctos de 31 (con un 84% de acierto), dio 3 pases clave, realizó 3 recuperaciones por corte (la cifra más alta del encuentro) y recuperó dos balones.

Además, Mikkel Merdink se plantó solo ante la portería de Ter Stegen gracias a un magnífico pase decisivo del jugador del Madrid.

En contraste, su aportación ofensiva desciende con el conjunto blanco hasta situarse en 0,6 pases clave y 0,5 disparos por partido.

El jugador declaró tras el final del encuentro ante Alemania: "Trabajamos duro y con gran intensidad, y lo que quiere Xavi está muy claro: más valentía en la presión, más duelos individuales y una posesión más dinámica".





Dumfries mantiene su registro sin goles ni asistencias en sus siete participaciones con el Real Madrid. Y aunque Mourinho parece confiar en él por encima de Trent Alexander-Arnold, todavía no ha destacado demasiado en la faceta ofensiva.

El jugador había cerrado su etapa en el Inter con 27 goles y 28 asistencias en 207 partidos, unas cifras que ilustran con claridad la naturaleza del lateral que ha fichado el Real Madrid.

Y en 120 partidos con el PSV Eindhoven, marcó 16 goles y dio 20 asistencias, unos números también excelentes para un lateral.