Doblete de Erling Haaland: Noruega vence a un valiente Irak

Torgaranten (29’) abrió el marcador para Noruega, pero Aymen Hussein (39’) igualó en una primera parte trepidante. Poco después, Haaland aprovechó un error defensivo iraquí (43’). Leo Östigaard, recién ingresado (77'), sentenció, y Hussein marcó en propia puerta (90'+7) para cerrar el 4-1.

«No fue fácil debutar. Uno está nervioso. Y ganar en un día en el que no se está al mejor nivel es fantástico. Es fantástico y estoy orgulloso de todos; fue un buen comienzo», afirmó Haaland, aunque añadió: «Los próximos partidos serán mucho más difíciles, así que tendremos que jugar aún mejor». Y animó a los aficionados: «No sé qué hora es en Noruega, pero seguro que sigue siendo un caos. Espero que la gente esté de fiesta».

Los escandinavos, extrañamente nerviosos atrás, tienen buenas opciones de avanzar tras su regreso a un Mundial desde 1998; su próximo rival será Senegal. El Irak dirigido por el australiano Graham Arnold volvió a una fase final tras 40 años, pero aún busca su primer punto; su siguiente rival será Francia, uno de los favoritos.

Antes del partido, el experto Thomas Müller elogió en MagentaTV a la «generación dorada» noruega. En la fase de clasificación, el máximo goleador histórico había marcado 16 goles en ocho triunfos. Ahora, el exjugador del Dortmund saltó al campo en Foxborough ante la mirada de su padre, Alf-Inge Haaland, quien jugó con Noruega en el Mundial de 1994.