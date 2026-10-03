Di Canio: «¿Bastoni? Mejor chulo y que demuestra con hechos que chulo y gil***»

«¿Bastoni? No tuvieron mucho trabajo como centrales, no había un rival directo como Pio Esposito; pero estuvieron muy aplicados, atentos y puntuales. El hecho de que no llegaran ocasiones de gol fáciles significa que hubo una gran solidez.

Me gustó la rueda de prensa un poco chulesca de Bastoni, hasta el punto de que contra Francia lo demuestra con hechos: él no tiene nada que ver con la posición del gol, ahí tiene que estar un centrocampista. En cambio, él llega con agresividad y luego marca: lúcido, atento y a mí me gustan los jugadores chulescos que lo demuestran con hechos. Hay dos posibilidades: o vas de chulo y eres un cap... o eres chulo y me gustas porque lo demuestras con hechos. Él lo está haciendo.

Ya no hay que mirar a Bosnia: te tiene que pesar, pero con personalidad tienes que dejar que te resbale y hacer que sea algo que te dé motivaciones. Ayuda un seleccionador reencontrado que tiene credibilidad».