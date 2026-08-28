Desde Francia: el Milan, tras el talento Bahoya

Con Rafael Leao cada vez más cerca de despedirse del Milan y de elegir su próximo destino, con el duelo entre Aston Villa y Galatasaray para hacerse con el portugués, el club rossonero ya ha empezado a mirar a su alrededor en busca de un posible heredero. Entre los perfiles que sigue el Milan también estaría el de Jean-Mattéo Bahoya, mediapunta del Eintracht Frankfurt.





No es un secreto que Ruben Amorim está buscando un mediapunta, preferiblemente zurdo, capaz de moverse entre líneas y aportar calidad en tres cuartos. Bahoya, en cambio, es un jugador diestro, pero por características y posición puede encajar igualmente en los parámetros fijados por el entrenador. Según Footmercato, el francés de 21 años sería de hecho uno de los primeros nombres en la lista del Milan.



