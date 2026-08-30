Según una información publicada por el conocido medio alemán Bild, el director deportivo alemán podría aterrizar por fin en el Milan a partir de septiembre. Durante el verano, el AC Milan había intentado llevarlo a Milán, pero la operación no se concretó debido a unas elevadas penalizaciones contractuales. El directivo tiene una cláusula que le permitiría desvincularse sin costes elevados tras la ventana estival de fichajes.