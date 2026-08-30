Markus Krosche se prepara para decir adiós al Eintracht Frankfurt y podría incorporarse al organigrama del Milan en septiembre: los posibles cambios en la estructura directiva del AC Milan, que tendrán claras implicaciones para el futuro del equipo, corren el riesgo de adelantarse respecto a lo que se podía pensar, según informan desde Alemania.
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Desde Alemania, Krosche deja el Eintracht Fráncfort: está el Milan
LA CLÁUSULA
Según una información publicada por el conocido medio alemán Bild, el director deportivo alemán podría aterrizar por fin en el Milan a partir de septiembre. Durante el verano, el AC Milan había intentado llevarlo a Milán, pero la operación no se concretó debido a unas elevadas penalizaciones contractuales. El directivo tiene una cláusula que le permitiría desvincularse sin costes elevados tras la ventana estival de fichajes.
EN LUGAR DE ALMSTADT
La posible llegada de Krosche revolucionaría el papel de Hendrik Almstadt: en teoría, el alemán pasaría a asumir una posición de peso en las negociaciones del mercado de fichajes, reduciendo así las responsabilidades del actual dirigente del AC Milan, y reforzando aún más el cuerpo técnico y la estructura directiva.
LAS ESTRATEGIAS
Con una dirección deportiva potencialmente más fuerte, Amorim podría encontrarse en una posición favorable para desarrollar el equipo según sus visiones tácticas y técnicas. Sin embargo, la llegada de Krosche conllevaría también una reflexión sobre la posición de Bobby Gardiner, que actualmente se encarga del scouting y del análisis de datos.
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