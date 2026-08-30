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krosche milanGetty Images

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Desde Alemania, Krosche deja el Eintracht Fráncfort: está el Milan

AC Milán

El directivo está listo para despedirse de Fráncfort: según fuentes alemanas, su futuro está en el AC Milan, en sustitución de Almstadt.

Markus Krosche se prepara para decir adiós al Eintracht Frankfurt y podría incorporarse al organigrama del Milan en septiembre: los posibles cambios en la estructura directiva del AC Milan, que tendrán claras implicaciones para el futuro del equipo, corren el riesgo de adelantarse respecto a lo que se podía pensar, según informan desde Alemania.



  • LA CLÁUSULA

    Según una información publicada por el conocido medio alemán Bild, el director deportivo alemán podría aterrizar por fin en el Milan a partir de septiembre. Durante el verano, el AC Milan había intentado llevarlo a Milán, pero la operación no se concretó debido a unas elevadas penalizaciones contractuales. El directivo tiene una cláusula que le permitiría desvincularse sin costes elevados tras la ventana estival de fichajes.

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  • EN LUGAR DE ALMSTADT

    La posible llegada de Krosche revolucionaría el papel de Hendrik Almstadt: en teoría, el alemán pasaría a asumir una posición de peso en las negociaciones del mercado de fichajes, reduciendo así las responsabilidades del actual dirigente del AC Milan, y reforzando aún más el cuerpo técnico y la estructura directiva.




  • LAS ESTRATEGIAS

    Con una dirección deportiva potencialmente más fuerte, Amorim podría encontrarse en una posición favorable para desarrollar el equipo según sus visiones tácticas y técnicas. Sin embargo, la llegada de Krosche conllevaría también una reflexión sobre la posición de Bobby Gardiner, que actualmente se encarga del scouting y del análisis de datos.

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