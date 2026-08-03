La temprana eliminación de la selección de Arabia Saudí del Mundial 2026 no supuso el final del camino para el entrenador griego Georgios Donis, sino el comienzo de una nueva etapa en la que busca construir un equipo capaz de recuperar las glorias del combinado saudí, con un objetivo claro puesto entre ceja y ceja: conquistar el título de la Copa Asiática 2027, que el Reino albergará a principios del próximo año.
En una entrevista con el sitio oficial de la Confederación Asiática de Fútbol, Donis habló de su visión técnica y de cómo pretende reconstruir la selección saudí tras la experiencia mundialista, subrayando que la próxima etapa será diferente en todos los niveles.