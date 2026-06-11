Tras ganar en París, un diario deportivo francés preguntó a Zverev cómo afrontaba las dudas sobre las antiguas acusaciones de violencia doméstica contra sus exparejas. Según el periódico, Zverev, indignado, respondió: «¿Saben que las acusaciones resultaron falsas?». Entonces interrumpió la entrevista.

“No quiere hablar del tema ni dar explicaciones. Quizá debería abordarlo de forma más abierta y directa”, opinó Becker. “Yo sé exactamente de qué se trata. Tienes que decir: “En el pasado sucedieron cosas de las que no me siento orgulloso” o “eso es falso”. No puedes hacer como si nada hubiera pasado», añadió. «Conozco a periodistas que no dejarán pasar eso».