De Senegal a Egipto, un escenario africano que Marruecos teme ante Francia

Egipto es la novena selección africana eliminada del Mundial: todas cayeron en la fase eliminatoria salvo Túnez, que quedó fuera en la de grupos.

La mayoría siguió un guion similar: dominó el partido desde el principio, pero lo perdió al final.

En dieciseisavos, la República Democrática del Congo se adelantó a Inglaterra en el 7 y mantuvo la ventaja hasta el 75, cuando los «Tres Leones» remontaron con dos goles.

Senegal, con dos goles de ventaja sobre Bélgica, aguantó hasta el 86, cuando la europea empató y luego marcó el gol de la victoria en la prórroga.