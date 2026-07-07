De Senegal a Egipto, un escenario africano que Marruecos teme ante Francia

Marruecos se convirtió en la última selección árabe y africana en el Mundial 2026 tras la eliminación de Egipto en octavos.
Egipto, que ganaba 2-0, cayó 2-3 ante Argentina en Atlanta y se despidió en octavos.
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Marruecos se convirtió en la última selección árabe y africana en el Mundial 2026 tras la eliminación de Egipto en octavos.
Egipto, que ganaba 2-0, cayó 2-3 ante Argentina en Atlanta y se despidió en octavos.
Egipto es la novena selección africana eliminada del Mundial: todas cayeron en la fase eliminatoria salvo Túnez, que quedó fuera en la de grupos.
La mayoría siguió un guion similar: dominó el partido desde el principio, pero lo perdió al final.
En dieciseisavos, la República Democrática del Congo se adelantó a Inglaterra en el 7 y mantuvo la ventaja hasta el 75, cuando los «Tres Leones» remontaron con dos goles.
Senegal, con dos goles de ventaja sobre Bélgica, aguantó hasta el 86, cuando la europea empató y luego marcó el gol de la victoria en la prórroga.
La mayoría de las selecciones se mantuvieron en partido hasta el final, salvo Argelia, que perdió 2-0 ante Suiza.
Sudáfrica perdió 1-0 ante Canadá en el descuento; Costa de Marfil cayó 1-2 ante Noruega con un gol en el 86; Ghana perdió 0-1 ante Colombia; y Cabo Verde sucumbió 2-3 ante Argentina en la prórroga.
Marruecos deberá evitarlo el jueves ante Francia en cuartos del Mundial 2026.
Los marroquíes ya vivieron algo similar, pero a la inversa, cuando perdían ante Holanda en octavos y empataron en el descuento antes de ganar en los penaltis.
Los «Leones del Atlas» buscan ser la primera selección fuera de Europa y Sudamérica que alcanza las semifinales en dos Mundiales consecutivos.
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