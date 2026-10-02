De Bastoni a Scalvini y esperando a Leoni: la mejor defensa para Italia depende de... Dimarco

Al elegir a Bastoni como certeza, existe por tanto la necesidad de poner a su lado a un compañero, a ser posible diestro, que se complemente lo mejor posible con sus características. Hace falta un marcador, quizá también un formidable rematador de cabeza para leer e ir a por los balones aéreos más complicados y que, en cualquier caso, sea fiable con los pies en la salida desde atrás.

En esta ronda, entre los convocados que pueden jugar como defensas centrales figuran Gianluca Mancini, de la Roma (en el campo contra Bélgica), Giorgio Scalvini, del Atalanta, Riccardo Calafiori, del Arsenal, Daniele Ghilardi, de la Roma, Diego Coppola, del Paris FC (en el campo contra Bélgica) e incluso Honest Ahanor, hoy en el Crystal Palace.

Considerando a Calafiori más como lateral que como central o, como mucho, como sustituto de Bastoni por ser zurdo natural, las mejores combinaciones posibles para una pareja con el central del Inter en una defensa de 4 siguen siendo Gianluca Mancini, por ser el más marcador de todos los convocados, y Giorgio Scalvini, por ser el más hábil en la salida con los pies y en los balones aéreos.