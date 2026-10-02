De Bastoni a Scalvini y esperando a Leoni: la mejor defensa para Italia depende de... Dimarco

Tercer partido consecutivo de este nuevo ciclo de Italia de Roberto Mancini y, probablemente, tercera variación sobre el tema de quién jugará en el centro de la línea defensiva de 4 que el seleccionador tiene en mente desde el inicio de su nuevo camino al frente de Italia.
Contra Francia, en el partido más complicado de estos primeros 4 encuentros de la Nations League, Italia propondrá una mezcla de lo visto primero en la derrota contra Bélgica y después en la contundente victoria en Turquía, pero de cara al futuro, ¿cuál puede ser la mejor elección entre los jugadores hoy disponibles en esa posición?