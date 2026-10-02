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cm grafica difesa italia
Emanuele Tramacere
Traducido por

De Bastoni a Scalvini y esperando a Leoni: la mejor defensa para Italia depende de... Dimarco

Italia
R. Mancini
A. Bastoni
G. Mancini
R. Calafiori
G. Scalvini
G. Leoni
D. Coppola
Inter Milán
Juventus
Roma
Atalanta
SSC Nápoles
Borussia Dortmund
Liverpool

Mancini sigue experimentando en la composición de su línea defensiva, pero el futuro también depende de la integración con el gran ausente de esta convocatoria: Dimarco.

Tercer partido consecutivo de este nuevo ciclo de Italia de Roberto Mancini y, probablemente, tercera variación sobre el tema de quién jugará en el centro de la línea defensiva de 4 que el seleccionador tiene en mente desde el inicio de su nuevo camino al frente de Italia.

Contra Francia, en el partido más complicado de estos primeros 4 encuentros de la Nations League, Italia propondrá una mezcla de lo visto primero en la derrota contra Bélgica y después en la contundente victoria en Turquía, pero de cara al futuro, ¿cuál puede ser la mejor elección entre los jugadores hoy disponibles en esa posición?


  • EL PAPEL DE DIMARCO

    Las opciones, como se ha dicho, son muchas, teniendo en cuenta también las ausencias en esta convocatoria, pero el tema central tendrá que desplazarse necesariamente y centrarse también en otro factor: dónde y cómo integrar a otro gran ausente de esta lista, el lateral del Inter Federico Dimarco.


    El mejor jugador de la pasada Serie A es sin duda un potencial punto fuerte para Italia, pero en el Inter juega desde siempre abierto en un centro del campo de cinco y ya en el pasado la adaptación a una defensa de cuatro no dio los mismos resultados. La sensación es que, para poder permitirse a Dimarco como lateral puro, a su lado hace falta un marcador más puro que Alessandro Bastoni. Distinto sería el discurso si Mancini decide adelantar al jugador italiano a la línea del centro del campo como extremo añadido (una hipótesis ya sugerida en algunos momentos), con Calafiori cubriendo a su espalda como lateral.

  • ¿BASTONI, UNA CERTEZA?

    A día de hoy, el mejor defensa a disposición de Roberto Mancini es sin duda Alessandro Bastoni. A pesar del error de Zenica contra Bosnia, que condicionó su trayectoria con Italia, el central del Inter es ciertamente el más completo a la hora de combinar la fase defensiva (más de lectura que de marcaje) y la salida de balón desde atrás.

    El jugador nacido en 1999 también es capaz de guiar llegado el caso a su compañero de zaga, como hizo en Turquía con Scavlini, pero aun así necesita a su lado a un marcador más puro que él o, en cualquier caso, una ayuda importante por parte de un lateral defensivo.

    Bastoni es sin duda una garantía pero, como ya se ha dicho, el papel de Dimarco podría empujar a Mancini a considerar, en determinados partidos, un planteamiento defensivo diferente.

  • ¿Quién con Bastoni?

    Al elegir a Bastoni como certeza, existe por tanto la necesidad de poner a su lado a un compañero, a ser posible diestro, que se complemente lo mejor posible con sus características. Hace falta un marcador, quizá también un formidable rematador de cabeza para leer e ir a por los balones aéreos más complicados y que, en cualquier caso, sea fiable con los pies en la salida desde atrás.

    En esta ronda, entre los convocados que pueden jugar como defensas centrales figuran Gianluca Mancini, de la Roma (en el campo contra Bélgica), Giorgio Scalvini, del Atalanta, Riccardo Calafiori, del Arsenal, Daniele Ghilardi, de la Roma, Diego Coppola, del Paris FC (en el campo contra Bélgica) e incluso Honest Ahanor, hoy en el Crystal Palace.

    Considerando a Calafiori más como lateral que como central o, como mucho, como sustituto de Bastoni por ser zurdo natural, las mejores combinaciones posibles para una pareja con el central del Inter en una defensa de 4 siguen siendo Gianluca Mancini, por ser el más marcador de todos los convocados, y Giorgio Scalvini, por ser el más hábil en la salida con los pies y en los balones aéreos.

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  • Leoni, Buongiorno, Reggiani y... Gatti

    Ampliando el radio a los posibles convocables y a quien podría integrarse mejor con Bastoni o incluso, por qué no, quitarle el puesto, no podemos dejar de considerar a Alessandro Buongiorno, hoy en el dique seco y con dos temporadas complicadas por las lesiones a sus espaldas, más marcador que el jugador del Inter y zurdo como él.

    Una consideración, sobre todo si vuelve a tener espacio también lejos de la Juventus en el futuro, debe hacerse con Federico Gatti, quizá el defensa más «a la vieja usanza» de todos y el que mejor se adaptaría a una línea de 4 pura. No hay que olvidar que los mejores resultados obtenidos por la Italia de Spalletti llegaron antes de la ruptura con Acerbi, con el ex del Inter y de la Lazio en el campo en lugar de Bastoni.

    Por último, la expectación por los jóvenes y los más jóvenes sigue siendo altísima. Potencialmente, si retoma su camino de crecimiento donde lo había dejado antes de la lesión de rodilla, el central perfecto para emparejarse con Bastoni sería Giovanni Leoni, hoy en el Liverpool y que explotó en el Parma. El otro al que hay que seguir de cerca con vistas al futuro es Luca Reggiani, clase 2008, ex del Sassuolo y hoy en el Borussia Dortmund.