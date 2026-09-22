Danilo prosigue, como recoge TuttoJuve.com: "Yo, sinceramente, pensaba que iba a construir mi carrera y que la iba a terminar jugando en Europa, para luego acabarla en la Juventus, justo como había planeado. Después, de repente, por una cuestión interna, me encontré en una situación en la que ya no era considerado de la misma manera, ya no tenía el mismo reconocimiento y ya no entraba en el proyecto. Y pensé: 'Joder, ¿y ahora qué? ¿Y todos mis planes?'. Pero esos planes no los había decidido yo del todo. Y esa es precisamente la capacidad que debemos desarrollar: aprender a bailar con las incertidumbres de la vida, a adaptarnos a lo que sucede y, al mismo tiempo, a seguir siendo fieles a nuestra singularidad".







