Dani Olmo golpea a las puertas del once de España: ¿es hora de que De la Fuente siente a Pedri en el banquillo?

El canario es una debilidad del seleccionador, pero su nivel está en descenso desde que comenzó la Euro y el del RB Leipzig aporta soluciones.

Cuando muchos se cuestionaban si Pedri estaría en condiciones de asumir un rol importante en la Selección española durante la Eurocopa luego de dos temporadas donde estuvo perseguido por una constantes lesiones musculares, Luis De la Fuente zanjó el debate durante una entrevista concedida a Movistar+ tres días antes de anunciar la lista preliminar para la competición en Alemania: "Soy un fan de Pedri. Debutó conmigo en la Sub-21 con 17 años y he apostado siempre por él cuando he tenido la posibilidad. Es un tipo de futbolista que no falla nunca, de los que merece la pena darles oportunidades".

Sin embargo, inmediatamente después, el seleccionador aclaró: "Eso no quiere decir que no tenga una competencia muy grande". Y a horas del partido de cuartos de final del torneo continental donde la Roja se medirá nada menos que contra el anfitrión, el canario podría haber sido superado por esa competencia.

La victoria sobre Georgia en octavos de final dejó la imagen más opaca de Pedri en lo que va de la Eurocopa, al mismo tiempo que mostró al Dani Olmo más resplandeciente una vez que saltó al campo en reemplazo del jugador del FC Barcelona en el minuto 52. Y en una competición tan corta y en instancias donde se juega a todo o nada, no considerar el momento de forma de los futbolistas puede ser un pecado capital.