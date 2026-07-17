Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Todo sobre apuestas en GOAL
Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

Traducido por

Cuatro momentos que impulsan a Mbappé y Kane a vengarse de Messi

FEATURES
Francia vs Inglaterra
Francia
Inglaterra
World Cup
España vs Argentina
España
Argentina
K. Mbappe
L. Messi
H. Kane
J. Bellingham

Varios jugadores aún pueden ganar la Bota de Oro del Mundial 2026 gracias al partido por el tercer puesto.

Inglaterra jugará por el tercer puesto ante Francia, mientras que España y Argentina disputarán la final.

Lionel Messi lidera la clasificación con 8 goles, los mismos que Kylian Mbappé, aunque «La Pulga» le supera en asistencias.

Jude Bellingham y Harry Kane suman 6 cada uno, mientras que Ousmane Dembélé y Mikel Oyarzabal llevan 5.

Erling Haaland, con 7 tantos, quedó fuera en cuartos tras la eliminación de Noruega a manos de Inglaterra. 

Pese a su relevancia estadística, el partido por el tercer puesto suele ser duro psicológicamente tras la eliminación en semifinales.

  • FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP

    Partido por el tercer puesto y designación del ganador de la Bota de Oro

    Según la BBC, la decisión de los seleccionadores de Inglaterra y Francia de alinear —o no— a sus estrellas podría definir quién gana la Bota de Oro.

    En el Mundial 2018, Gareth Southgate hizo cinco cambios en el once de Inglaterra ante Bélgica por el tercer puesto respecto a la semifinal. 

    Harry Kane jugó pero no marcó, conservó el liderato y ganó la Bota de Oro.

    A lo largo de la historia del Mundial, siete jugadores ganaron la Bota de Oro tras anotar en el partido por el tercer puesto.

    Los tantos de cuatro de ellos resultaron decisivos: Thomas Müller (2010), Suker (1998), Salvatore Schillaci (1990) y Leonidas (1938).

    En cambio, tres jugadores marcaron en el tercer puesto pero ya eran líderes: el polaco Grzegorz Lato (1974), el portugués Eusébio (1966) y el francés Just Fontaine (1958).

    Harry Kane quiere vengarse de Messi, quien le impidió llegar al Mundial 2026, mientras que Kylian Mbappé cayó en la final de la última edición ante el “Puchero” argentino.

    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
World Cup
Francia crest
Francia
FRA
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
World Cup
España crest
España
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG