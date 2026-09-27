En estos primeros meses de la nueva temporada hay un jugador de Serie B que está acaparando los focos: se trata de Adin Licina, mediapunta de la generación 2007 de la Cremonese que llegó en verano cedido sin opción de compra por la Juventus. Después de una temporada con la NextGen, la Juventus decidió enviar al talento alemán a jugar para que encontrara continuidad y sumara experiencia sin salir de Italia; entre todas las propuestas recibidas, consideró que la de la Cremonese era el destino ideal para continuar el proceso de crecimiento del jugador fichado de la cantera del Bayern de Múnich.
Cuánto vale Licina, el talento de la Juventus cedido al Cremonese
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Los números de Licina con la Cremonese
Dos goles y una asistencia en cuatro partidos entre liga y Coppa Italia, condición de titular mantenida incluso tras el cambio de entrenador con la llegada de Pecchia en lugar de Giampaolo. La Juventus está siguiendo la evolución del chico que el club turinés incorporó el pasado febrero a coste cero, adelantándose a la competencia de otros clubes, y después de algunos meses de rodaje con la Next Gen decidió cederlo. Contrato hasta 2029 con la Juventus, hoy la valoración de Licina está más cerca de los 15 millones que de los 10 y el 30% de una futura venta está destinado al Bayern.
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Licina como Yildiz
En las esperanzas de la Juventus, el camino de Licina podría ser similar al de Kenan Yildiz, que también llegó desde el Bayern de Múnich y, tras completar todos los pasos internos entre la Primavera y el Next Gen, fue lanzado al primer equipo y ahora está en el punto de mira de los grandes clubes (Chelsea, Arsenal y Real Madrid lo han incluido desde hace tiempo en la lista de posibles objetivos). Si Licina también llegara al nivel del delantero turco, la Juventus tendría en casa a dos de los mejores talentos en circulación, una hipótesis que la Juventus desea y mientras tanto seguirá monitorizando constantemente el crecimiento de Licina con la Cremonese.
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