¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Marten de RoonGetty
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Cuando De Roon decía: «Según yo, en Roma me matan»

M. de Roon
Atalanta
Roma

El centrocampista pasa del Atalanta a la Roma de Gasperini

El Atalanta se despide de Marten De Roon, que se marcha a la Roma: «Atalanta BC comunica haber cedido a título definitivo al AS Roma los derechos sobre las prestaciones deportivas de Marten de Roon.


El centrocampista neerlandés de 35 años deja el Atalanta después de haber vestido en 445 ocasiones la camiseta del Inter, acompañando al equipo en su crecimiento hasta los más altos niveles del fútbol italiano y europeo, con la consecución de objetivos que quedarán para siempre en la historia del club.


La familia Percassi, la familia Pagliuca y todo el Atalanta agradecen sinceramente a Marten su extraordinaria contribución, así como el compromiso y la dedicación demostrados en estos años, deseándole la mejor de las suertes para su futuro».

  • En una entrevista en el podcast de Alessandro Cattelan, 'Supernova', el pasado mes de junio, De Roon hablaba en estos términos de su relación con los aficionados de la Roma: «He dejado un poco de publicar en las redes sociales, soy un poquito más serio, quizá también por la edad. Además, si quiero convertirme en entrenador, luego van a recuperar algo y dicen: “¡No, pero tú nos insultaste!”. ¡Se guardan todo! Por ejemplo, con la Roma he hecho alguna broma, también con Mourinho. En mi opinión, en Roma me matan (ríe, ndr). Pero yo quiero mucho a Roma, vamos todos los años un par de días, es casi nuestra ciudad preferida, hay una comida increíble. Pero ya si te equivocas una vez, estás arruinado para toda la vida», informa La Gazzetta dello Sport.


    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Serie A
Lecce crest
Lecce
LEC
Roma crest
Roma
ROM
Serie A
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Bologna crest
Bologna
BOL