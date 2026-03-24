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FBL-ITA-SERIE A-FIORENTINA-INTERAFP
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Crónica del Fiorentina-Inter: las protestas de los nerazzurri: «¡Es mano, Colombo!»

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BordoCam de DAZN desvela algunos de los momentos más emocionantes del Fiorentina-Inter, partido correspondiente a la trigésima jornada de la Serie A

En la 30.ª jornada de la Serie A, la Fiorentina recibió al Inter, en un partido que terminó con un empate a 1.


Un duelo en el que estaban en juego puntos cruciales tanto para los violetas, que siguen enzarzados en la lucha por evitar el descenso, como para los nerazzurri, que tenían que responder al Milan y al Inter para mantener intacta su ventaja sobre sus perseguidores más directos en la carrera por el Scudetto. Al final, los goles de Pio Esposito y Cher Ndour fijaron el marcador en 1-1.


El formato BordoCam de DAZN, a cargo de Davide Bernardi, nos permite revivir los momentos más destacados del partido desde el borde del campo, analizando las reacciones de los protagonistas.


  • LAS PROTESTAS DE VANOLI

    Al comienzo del partido, el Inter se adelantó en el marcador en el primer minuto con un gol de Pio Esposito. La jugada que dio la ventaja a los nerazzurri partió de un saque de banda de Dumfries, cuya ejecución provocó las protestas de Paolo Vanoli.


    El técnico de la Fiorentina tuvo la sensación de que el lateral holandés había puesto el balón en juego con los pies dentro del campo, hasta el punto de gritar: «¡Está dentro! ¡Está dentro, oh!». Tras el gol del Inter, el propio Vanoli se dirige al árbitro Colombo diciéndole: «El saque de banda está dentro con los pies».


    Las imágenes de DAZN muestran efectivamente que las puntas de los pies de Dumfries estaban dentro del rectángulo de juego, pero el reglamento solo considera infracción en caso de que estén completamente dentro.


    • Anuncios

  • EL GOL ANULADO A BARELLA

    En el minuto 7, el Inter vuelve a marcar gracias a un disparo desviado de Barella, pero el árbitro anula el gol por una posición inicial de fuera de juego. Kolarov, que en esta ocasión sustituyó en el banquillo al sancionado Chivu, se dirige hacia su banquillo tras la anulación y pregunta:«¿De quién es el fuera de juego?».


    La misma pregunta que Barella y Pio Esposito le lanzan al árbitro («¿Pero quién?»), pero, como muestran las imágenes, era precisamente el centrocampista nerazzurro quien se encontraba más adelantado que la línea de defensas rivales.


  • PROTESTAS INTER

    Un minuto después, tras un centro desde la izquierda, Pongracic toca el balón con la mano dentro del área de la Fiorentina. Barella se dirige al árbitro: «¡Es mano, Colombo!».


    Kolarov, unos instantes después, se acerca al cuarto árbitro, quien le confirma que la jugada ya ha sido revisada, para luego dirigirse desde el banquillo a Palombo: «¿Es mano o no? ¿Es mano o no?».


  • CHIVU HABLA DESDE LA TRIBUNA

    Debido a una sanción, Cristian Chivu sigue el partido desde la grada del Franchi. El entrenador se comunica con Kolarov a través de Angelo Palombo, quien, desde el banquillo, está conectado con el palco de Chivu y, cada vez, se levanta para acercarse a la banda y dar instrucciones.



  • «¡PRESIONA!»

    Tras un excelente comienzo, el Inter baja el ritmo a medida que pasan los minutos y la Fiorentina toma las riendas del partido y empieza a crear ocasiones. La indicación de Kolarov a los jugadores en el campo es clara: «¡Presionad! ¡Más presión!».


    Tras otra ocasión de gol no aprovechada por Kean, Kolarov se reúne con sus colaboradores en el banquillo, Palombo y Cecchi, para analizar las posiciones de los centrocampistas de la Fiorentina: es Zielinski quien debe presionar. Pocos instantes después, el propio Kolarov se dirige a Barella: «Sobre Brescianini debe ir Zielo».



  • «¡Los delanteros tienen que volver!»

    También al comienzo de la segunda parte es la Fiorentina la que presiona con mayor convicción. Palombo, desde el banquillo, se enfrenta a Chivu en la tribuna; el equipo ha perdido la distancia y Cecchi llama la atención a Kolarov: «¡Koki, los delanteros tienen que volver! No pueden, no deben quedarse quietos».


    Kolarov transmite el mensaje a Marcus Thuram, pero también le dice a Dimarco: «Dile al centro del campo que tenemos que entrar más».



  • FRUSTRACIÓN EN EL INTER

    Tras el gol del 1-1 marcado por Ndou, Frattesi se lleva las manos a la cabeza y Barella tampoco oculta su frustración. Kolarov, tras dar una patada a una botella de agua, anima con gestos amplios a su equipo a subir y a subir el centro de gravedad. El Inter solo logrará crear una gran ocasión en el minuto 95, pero De Gea se impone a Esposito con una gran parada y luego se deja llevar por la euforia.






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