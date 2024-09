Cristiano Ronaldo amenaza con mantener a Portugal como rehén hasta 2026 - Roberto Martínez necesita mostrar determinación si quiere tener éxito en la Copa del Mundo

Portugal vs Croacia

C. Ronaldo

El cinco veces ganador del Balón de Oro claramente no puede aceptar el hecho de que su selección nacional estaría mejor sin él.

Cristiano Ronaldo nunca ha tenido tiempo para sus críticos, por lo que siempre iba a ignorar las llamadas para que se retirara del fútbol internacional después de su vergonzosa campaña en la Eurocopa 2024. "Las personas que dan sus opiniones nunca han estado en un vestuario", dijo recientemente el legendario jugador de Portugal a los reporteros. "A menudo me río al respecto porque sería lo mismo que yo hablando de la Fórmula 1. ¿Cómo puedo dar mi opinión sobre la Fórmula 1 si no sé nada sobre neumáticos, llantas o el peso del coche?" Es una pregunta justa. Pero, además, no tienes que ser un expiloto de F1 para reconocer un accidente de coche cuando lo ves, o un exfutbolista profesional para darte cuenta de cuándo un jugador ha terminado en el más alto nivel.