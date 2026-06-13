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US Cremonese v SS Lazio - Serie AGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Cremonese confirma a Giampaolo como entrenador

Cremonese
Serie B
M. Giampaolo
Fichajes

El entrenador seguirá al frente del equipo gris y rojo también en la temporada 2026-27

Según el comunicado oficial del club lombardo, «la U.S. Cremonese se complace en anunciar que el entrenador Marco Giampaolo seguirá al frente de los grigiorossi también durante la temporada 2026/27».


  • El comunicado añade: «La experiencia del técnico abruzzese será clave para el camino que el club quiere seguir la próxima temporada. En sus veinte años de carrera, Giampaolo ha demostrado gran capacidad para sacar partido a los jóvenes talentos, como ya mostró en su primera etapa en el Grigiorosso con Federico Di Francesco y Rey Manaj, protagonistas de la temporada 2014/15. También potenció a Leandro Paredes, Piotr Zielinski, Patrick Schick y Milan Skriniar, quienes luego brillaron en las máximas categorías.


    Con más de 413 partidos como técnico profesional, Giampaolo regresa al Cremo, equipo al que ya dirigió en 35 ocasiones.


    ¡Buena suerte, entrenador!».


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