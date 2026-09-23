El capitán de Noruega, Martin Odegaard, compareció ante los medios junto al seleccionador Stale Solbakken en la previa del estreno del Grupo 4 de la UEFA Nations League de este jueves por la noche ante Dinamarca. El encuentro supone el regreso de Noruega al Ullevaal Stadion tras su histórica campaña en los cuartos de final del Mundial en Norteamérica.

A pesar de haber atravesado un año marcado por las lesiones, el centrocampista del Arsenal confirmó que ha recuperado su mejor estado físico.

Odegaard destacó el crecimiento táctico de la selección y su confianza como grandes bazas de cara a la Liga A.