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¡CR7 está loco! Sonriente, Odegaard avisa a la vecina Dinamarca antes de reencontrarse con su ídolo Ronaldo
Odegaard lidera a Noruega ante Dinamarca rebosante de confianza
El capitán de Noruega, Martin Odegaard, compareció ante los medios junto al seleccionador Stale Solbakken en la previa del estreno del Grupo 4 de la UEFA Nations League de este jueves por la noche ante Dinamarca. El encuentro supone el regreso de Noruega al Ullevaal Stadion tras su histórica campaña en los cuartos de final del Mundial en Norteamérica.
A pesar de haber atravesado un año marcado por las lesiones, el centrocampista del Arsenal confirmó que ha recuperado su mejor estado físico.
Odegaard destacó el crecimiento táctico de la selección y su confianza como grandes bazas de cara a la Liga A.
- Getty Images Sport
La estrella del Arsenal rinde homenaje a su excompañero Cristiano Ronaldo
De cara al próximo doble enfrentamiento de Noruega contra Portugal, Odegaard reflexionó sobre su conexión personal con Cristiano Ronaldo. Tras haber debutado con el Real Madrid hace años al entrar como suplente del astro portugués, el centrocampista noruego expresó una enorme admiración por su carrera.
Odegaard subrayó que medirse con Ronaldo en el escenario internacional sigue siendo un hito especial.
«¿Qué pienso de su carrera? Creo que todo el mundo aquí está de acuerdo en que ha sido absolutamente una locura», dijo Odegaard. «Aprendí mucho de él».
El capitán aviva la rivalidad antes del duelo escandinavo
Centrado ya en el derbi del jueves, Odegaard subrayó la importancia de medirse a los rivales regionales Dinamarca y Suecia. Afirmó que vencer a las naciones vecinas sigue siendo vital para los aficionados noruegos y prometió un planteamiento agresivo en un Ullevaal lleno.
El centrocampista señaló que Noruega tiene una seguridad táctica mucho mayor que en enfrentamientos anteriores.
«Debe haber rivalidad, y siento que la hay. Ganar a tus vecinos siempre es importante», explicó Odegaard. «Ahora tenemos aún más seguridad y confianza en nosotros mismos. Además, hemos demostrado que pertenecemos al grupo de las mejores selecciones».
- AFP
Odegaard recuerda la emotiva eliminación en el Mundial y la unidad nacional
Odegaard se sinceró sobre las secuelas emocionales de la eliminación de Noruega en los cuartos de final del Mundial ante Inglaterra y recordó cómo su esposa, Helene Spilling, rompió a llorar en la grada. La capitana expresó un inmenso orgullo por la manera en que la selección unió a todo el país durante el torneo.
Noruega afronta ahora una exigente ventana de la Liga de Naciones, con partidos contra Dinamarca, Portugal y Gales.
«Fue “absolutamente increíble” ver el entusiasmo del pueblo noruego», recordó Odegaard. «Me emocionó. Todo el mundo que estaba allí lo sintió, y mucha gente sintió esas emociones cuando nos eliminaron. Todo el país sintió que pertenecía a nuestro equipo».
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