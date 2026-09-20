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Emanuele Tramacere
Traducido por

CorSport - Inter, la bronca de Chivu al equipo: las paredes del Olímpico temblaron en el descanso

Inter Milán
C. Chivu

La mala primera parte del Inter contra la Roma obligó al técnico rumano a echar una bronca en las entrañas del Olímpico.

El Inter salió del estadio Olímpico de Roma y del gran partido contra el equipo de Gian Piero Gasperini con un empate 2-2 remontando que puede hacer sonreír a los aficionados interistas, sobre todo por cómo se había puesto el encuentro.

Al final del primer tiempo, el Inter se había visto por detrás en el marcador, por enésima vez esta temporada, con dos goles de desventaja (doblete de Manu Kone) debido al enésimo mal arranque en este inicio de curso. En el descanso llegó la sacudida y, al término del partido, Cristian Chivu no quiso revelar qué le dijo al equipo

El Corriere dello Sport, sin embargo, ha revelado que el tono del discurso del entrenador rumano estuvo de todo menos sereno.

  • "SE QUEDA ENTRE NOSOTROS"

    El entrenador del Inter no quiso mojarse y, hablando con la prensa justo después del partido, subrayó y dejó entrever que se quedó decepcionado por la actitud que tuvieron sus jugadores al inicio del encuentro y que se lo hizo saber en el vestuario durante el descanso:

    «Empiezo por la segunda parte, lo que tenía que decir de la primera lo dije en el descanso y se queda entre ellos y yo: es la verdad absoluta y es lo que pienso. Estoy convencido de que ellos también lo saben. En la segunda, por actitud, garra, calidad y personalidad hicimos un gran partido»

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  • LOS MUROS HAN TEMBLADO

    Los conceptos en el centro del discurso son, por tanto, claros; el cómo sigue siendo aún un misterio, pero según lo informado por el Corriere dello Sport, los ánimos se encendieron literalmente.

    «No fue un descanso tranquilo y los muros del Olímpico temblaron. Chivu encontró la manera adecuada de hacer entender a sus jugadores que habían sido demasiado horrorosos sobre el campo como para ser verdad»

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