«Como estos del Inter nos están dando un buen dolor de cabeza, estaba pensando… ¿Y si cambiáramos las cosas y, en el Inter-Verona, pusiéramos a Piccinini en lugar de a Sozza?».





Según Corriere.it, se trata de una escucha del 29 de abril de 2025 publicada por el Corriere della Sera que implica al entonces responsable de designación de árbitros, Gianluca Rocchi. Las conversaciones reflejan el descontento del Inter por la posible designación de Simone Sozza. Pinzani le cuenta a Rocchi: «Me ha llamado Schenone», y añade: «Schenone me ha dicho: “Mira, sé que Marotta estaba hablando de eso con Viglione”». Rocchi responde: «Lo sé, el Inter me está dando por el culo con este tema» y luego: «Sí, me han llamado, me han dado por el culo, te lo aseguro».



